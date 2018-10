Potenza | arrestati 25 membri di 3 organizzazioni criminali

Potenza - ospite Cpr violentato : arrestati 3 immigrati/ Erano in attesa di espulsione - vittima in ospedale : Potenza, ospite Cpr violentato: arrestati 3 immigrati in attesa di espulsione. La vittima è stata ricoverata a causa delle gravi lesioni riportate durante l'aggressione.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 20:16:00 GMT)