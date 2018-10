Portogallo | Ronaldo ancora escluso | tornerà in Nazionale nel 2019

Portogallo - Cristiano Ronaldo ancora out dalla lista dei convocati : CR7 salta Polonia e Scozia : Il commissario tecnico del Portogallo ha escluso Ronaldo dalla lista dei convocati per le partite contro Polonia e Scozia Non c’è Cristiano Ronaldo tra i 25 giocatori convocati dal ct del Portogallo, Fernando Santos, in vista delle sfide dei lusitani contro Polonia (seconda giornata della Nations League in programma l’11 ottobre ndr) e Scozia (amichevole il 14 ottobre). “L’assenza di CR7 è una scelta annunciata ...

Cristiano Ronaldo ancora escluso dai convocati del Portogallo : ma l'ha chiesto lui al ct : Cristiano Ronaldo privilegia l'Italia. Dopo l'esclusione concordata della volta scorsa, l'attaccante resterà a Torino anche stavolta , una scelta condivisa con l'allenatore Santos per permettere all'...

Record : 'Ronaldo chiede al Portogallo di saltare anche le prossime partite' : ROMA - Cristiano Ronaldo salterà anche le prossime partite con il Portogallo. A sostenerlo è il quotidiano lusitano 'Record' che sottolinea che il 5 volte Pallone d'Oro abbia preso questa decisione ...

Juve - Ronaldo sceglie il riposo. Il Portogallo? No - è tutto dei bianconeri : La prossima volta che vi sentite in colpa per avere dormito 10 ore in una sola notte, mostrate alla coscienza una foto di Ronaldo. Seriamente: Cristiano dà al riposo una importanza altissima e questi ...

Italia - Immobile : "Il modulo non conta... Portogallo grande anche senza Ronaldo" : E Lewandowski, il più forte attaccante del mondo, ha fatto un solo tiro in porta. In attacco potevamo fare di più. Ma dal punto di vista difensivo ce la siamo cavata". Domani non ci sarà Ronaldo: "...

"Aspettate e vedrete che farà tanti gol". Il ct del Portogallo, Fernando Santos, in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l'Italia, si esprime così sul difficile avvio di stagione del 5 volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo ancora a secco di gol dopo tre giornate di Serie A. (AdnKronos)

Nations League 2019 - il Portogallo ai raggi X. Cristiano Ronaldo assente contro l’Italia - occhio ad André Silva : Il Portogallo Campione d’Europa in carica sarà il prossimo avversario dell’Italia nella seconda giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2019. I lusitani si presentano a questa nuova competizione dopo una Coppa del Mondo discreta, in cui sono stati eliminati agli ottavi di finale dall’Uruguay di Suarez e Cavani. Cristiano Ronaldo è riuscito a trascinare la squadra soprattutto nel match d’apertura contro la ...

Ronaldo non c'è - Portogallo-Croazia 1-1 : I lusitani, prossimi avversari dell'Italia in Nations League, non hanno impressionato davanti alla nazionale vice campione del mondo, al primo impegno dopo la finale di Mosca di due mesi fa. Al bel ...

CRISTIANO RONALDO - NIENTE GOL CON LA JUVENTUS/ Video ultime notizie : no al Portogallo - lavorerà con Allegri : CRISTIANO RONALDO, Video gol JUVENTUS e ultime notizie: prima rete a Parma? Arriva un tifoso speciale per CR7. E Ciro Ferrara commenta l'apprensione dei tifosi(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:03:00 GMT)

Il Premier del Portogallo a Parma per tifare Ronaldo : “Sono un grande tifoso di Cristiano Ronaldo, tutti sono suoi tifosi e non solo in Portogallo, ma in tutto il mondo”. Così Antonio Costa, primo ministro del Portogallo, ospite nello stadio Tardini, a Parma, per seguire la sfida fra Parma e Juventus. Costa ha seguito il match al fianco del leader del Pd, Maurizio Martina. “Io sono qui comunque anche per seguire Bruno Alves e Cancelo”, ha aggiunto Costa, ringraziando ...

Portogallo - Cristiano Ronaldo non convocato per la gara contro l’Italia : Cristiano Ronaldo accontentato dal proprio Ct, il centravanti della Juventus non è stato convocato dal Portogallo come richiesto Niente sfida con l’Italia il 10 settembre a Lisbona per Cristiano Ronaldo. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, non ha infatti inserito CR7 nella lista dei 24 convocati per la prima uscita dei lusitani in Nations League e per l’amichevole con la Croazia del 6 settembre. “Dopo aver parlato con ...

Nazionali - il ct del Portogallo accontenta Ronaldo : non sarà convocato : Cristiano Ronaldo, reduce da una estate travagliata in virtù del mondiali disputati in Russia e della trattativa di mercato che lo ha condotto dal Real Madrid alla Juventus, ha chiesto a Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, di non essere convocato per gli imminenti impegni dei lusitani contro Croazia e Italia. Santos ha accolto la richiesta dell’attuale pallone d’oro, che così potrà rimanere a Torino ad ...

Non c'è Ronaldo nei 24 del Portogallo per l'Italia : Roma, 31 ago., askanews, - Non ci sarà Cristiano Ronaldo nel Portogallo che il 10 settembre affronterà l'Italia a Lisbona, nella prima partita dei lusitani nella Nations League. Annunciando una lista ...

Portogallo - ecco i convocati di Fernando Santos : non c'è Cristiano Ronaldo : ROMA - Non ci sarà Cristiano Ronaldo nel Portogallo che il 10 settembre affronterà l' Italia a Lisbona, nella prima partita dei lusitani nella Nations League . Il ct Fernando Santos ha annunciato una ...