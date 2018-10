Portogallo | il ct Santos lascia ancora a casa Ronaldo ' Sono questioni private'

sport.ilmattino

: Ora è ufficiale: #CristianoRonaldo non convocato dal Portogallo ?? L'ha chiesto lui al Ct Santos ?? - GoalItalia : Ora è ufficiale: #CristianoRonaldo non convocato dal Portogallo ?? L'ha chiesto lui al Ct Santos ?? - DiMarzio : #Portogallo, i convocati per le gare con Polonia e Scozia ???? #CristianoRonaldo ancora assente ? La lista di Fernand… - cheobravo : RT @CMJuve18: ??Fernando #Santos: “Nulla impedirà a #CristianoRonaldo di dare il suo contributo alla Nazionale in futuro”. Per il momento,… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) 'Ci siamo parlati, lui, io e la federcalcio: ma non entro in dettagli privati' Nuova esclusione della nazionale per Cristiano. L'attaccante della Juve non compare nella lista dei convocati del ...