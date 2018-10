Portogallo | Cristiano Ronaldo ancora out dalla lista dei convocati | CR7 salta Polonia e

Portogallo - Cristiano Ronaldo non convocato per la gara contro l’Italia : Cristiano Ronaldo accontentato dal proprio Ct, il centravanti della Juventus non è stato convocato dal Portogallo come richiesto Niente sfida con l’Italia il 10 settembre a Lisbona per Cristiano Ronaldo. Il ct del Portogallo, Fernando Santos, non ha infatti inserito CR7 nella lista dei 24 convocati per la prima uscita dei lusitani in Nations League e per l’amichevole con la Croazia del 6 settembre. “Dopo aver parlato con ...