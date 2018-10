Ponti | viadotti e gallerie | 1918 sono a rischio | servono 3 miliardi

CASTELLAMMARE DEL GOLFO - Verifiche di sicurezza su Ponti e viadotti : Le ha chieste il sindaco sollecitando controlli su tutto il territorio «Verificare e controllare viadotti e ponti nel territorio di CASTELLAMMARE». Il sindaco Nicola Rizzo ha scritto alla sede ...

Crollo del Ponte Morandi a Genova - monitoraggio di Ponti e viadotti a rischio : l’esperto spiega principi e metodi : Giampiero Petrucci, geologo ed esperto di monitoraggio, ex Supervisore del monitoraggio del Ponte sul Po a Piacenza relativo alla linea ferroviaria di Alta Velocità, ci aiuta a capire scopi e finalità di un corretto monitoraggio strutturale. La tragedia di Genova ha portato alla ribalta un fenomeno ben noto nell’ambito degli addetti ai lavori. La pessima situazione di numerosi ponti e viadotti italiani dal punto di vista della ...

Sassari. Il Sindaco chiede verifiche su Ponti e viadotti : Il Sindaco Nicola Sanna, in qualità di presidente della Rete metropolitana del Nord Sardegna, nei giorni scorsi ha inviato a tutti gli enti interessati due comunicazioni in cui chiedeva che gli fosse ...

Ciacciarelli : lettera a Zingaretti e Astral per sicurezza Ponti e viadotti : Regione Lazio – “A seguito dell’immane tragedia che ha colpito la Città di Genova e l’Italia con il crollo del viadotto Morandi, in cui hanno perso la vita famiglie, giovani, e lavoratori, ritengo che sia indispensabile un monitoraggio di tutti i viadotti e ponti di competenza regionale” E’ quanto dichiara in una nota il presidente della commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo della Regione Lazio, ...

Ponti e viadotti - Barbuto - M5S - : al ministro Toninelli segnalate le criticità crotonesi : di Redazione Crotone24news.it Oltre al ponte di Celico , Cs, segnalati il Cavalcavia Nord e il Cavalcavia sul fiume Neto in contrada Bucchi. «In seguito al grave lutto che ha colpito l'Italia intera, ...

Brivido Ponti e viadotti. La situazione di E45 e AutoSole : Arezzo, 17 agosto 2018 - Passano sotto i ponti o sopra i viadotti con un Brivido. E' il Brivido che la tragedia di Genova ti lascia addosso, ovunque tu abiti. Ma che qui si coniuga fatalmente con la ...

Cavalcavia e Ponti verifiche sui viadotti di Modena : lavori per 30 opere : Appena finiti Mazzoni e Menotti con l'uscita 15 in tangenziale. Altri due appalti da 1,1 milioni per togliere crepe e infiltrazioni