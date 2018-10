Polizia Municipale – Nuovi sequestri di prodotti ittici

Colpito da infarto solo in casa - uomo salvato dalla Polizia municipale : Gli agenti della polizia municipale del comune di Ottaviano hanno contribuito a salvare la vita di un uomo, Colpito da un infarto. Il fatto è accaduto nell'abitazione dell'anziano signore in via San ...

Bologna - la Polizia Municipale va a lezione di antirazzismo. La sottosegretaria Borgonzoni : “Assurdo e offensivo” : Un percorso di formazione antirazzista destinato agli uomini della polizia municipale. L’iniziativa, finanziata dal Comune di Bologna su proposta dell’associazione Eos, comprende una serie di laboratori e seminari per formare funzionari ed agenti a comprendere l’importanza dell’agire non discriminatorio per favorire la coesione sociale e la soluzione dei conflitti tra i diversi gruppi etnici. Un programma che fa discutere: per ...

Gragnano - Abusivismo edilizio in località Sigliano - due denunce della Polizia municipale : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Mandano foto e video hard sui social e vengono ricattate: oltre 20 denunce alla polizia Vico Equense - Torna a bruciare la località di Arola: canadair ...

Concorso Polizia Municipale Genova 40 posti : domanda entro oggi : Tra i bandi in scadenza a settembre, c’è quello del Concorso polizia municipale Genova per 40 agenti. I candidati assunti otterranno un contratto a tempo pieno, categoria C posizione economica C1, purchè però si iscrivano entro e non oltre le ore 24 di oggi 27 settembre 2018 (e ovviamente superino l’iter selettivo). Si ricorda che 8 posti sono a favore del personale delle FF.AA e 5 posti dei dipendenti del Comune di Genova a tempo indeterminato ...

Firenze. La Polizia Municipale controlla 342 cani : rilevate 17 irregolarità : Oltre 340 controlli, per la precisioni 342, sui cani e sui loro proprietari e 17 violazioni emerse, tutte le mancato

Crotone : azione antiabusivismo e antiprostituzione della Polizia Municipale : di Redazione Crotone24news.it Intervento dei vigili urbani contro abusivismo e prostituzione in città: 15 persone controllate e 1 sanzione comminata. Nell'ambito dei servizi dedicati al controllo del ...

Investe motociclista e scappa : beccato dalla Polizia municipale : Massa - Aveva investito un motociclista, ferendolo, ed era scappato: beccato dalla polizia municipale di Massa. Il sinistro stradale era avvenuto all'inizio di agosto e dell'automobilista inadempiente ...

Dimenticato e… multato - Darmian beccato dalla Polizia Municipale : che gaffe per il difensore dello United [FOTO] : Il difensore del Manchester United ha parcheggiato la sua Bentley in sosta vietata, trovando al suo ritorno una bella multa Non è certamente un buon periodo per Matteo Darmian, difensore del Manchester United che in questa stagione sta trovando poco spazio. L’ex Torino non gioca dalla prima partita di Premier League, novanta minuti e poi il buio, retrocedendo nelle gerarchie di Mourinho. Come se non bastasse, Darmian ha dovuto fare i ...

Firenze. Anziani - occhio alle truffe : incontri con la Polizia Municipale : Sono ripresi gli incontri tra Anziani e Polizia Municipale sulla sicurezza, con l’obiettivo di fornire alcuni strumenti utili per difendersi

Entrano di notte nell'ex Gil - la Polizia Municipale : 'Aiutateci ad identificarli' : Tre ragazzi Entrano nella struttura dell'Ex Gil . Le telecamere di videosorveglianza riprendono tutto, infatti i ragazzi, dopo la rottura del maniglione antipanico, dal lato destro della struttura, ...

Sex dolls - blitz della Polizia Municipale di Torino : chiusa la casa di piacere : La prima casa di piacere italiana con sex dolls rischia davvero di avere vita breve. Con un blitz a sorpresa, il comando della polizia municipale di Torino ha imposto all'attivita' la chiusura, almeno temporanea. Ma non c'è nessuna questione morale alla base del provvedimento, come si potrebbe inizialmente presupporre alla luce dei particolari servizi offerti dalla struttura. L'esercizio in tal senso è perfettamente legale, più che altro i ...

“Abusiva!”. 80 euro per 30 minuti - chiusa la casa delle bambole hot. Non è in regola : il blitz della Polizia Municipale : Una casa d’appuntamenti, la prima in Italia, dove al posto di donne e uomini in carne e ossa ci sono bambole di alta qualità. Ha aperto a Torino il 3 settembre, in un grande appartamento, la prima struttura della LumiDolls, la società catalana che offre intrattenimento ludico-sessuale con realistiche e realistici sex doll. Non si tratta di bambole gonfiabili, ma di manichini snodabili, e resistenti all’acqua, in elastomero ...

A Torino la Polizia Municipale blocca la casa per appuntamenti con bambole hot : Blitz della Polizia Municipale e dell'ufficio di igiene dell'Asl da LumiDolls, la prima casa d'appuntamenti con bambole in Italia, che la scorsa settimana ha aperto alla periferia di Torino. Dai ...

Polizia Municipale - Nota dell'8 settembre 2018 : Esito delle operazioni di controllo nell'area verde pubblica di via Braghini e in altre zone di Pontelagoscuro 08-09-2018 / Giorno per giorno L'area verde pubblica di via Braghini a Pontelagoscuro, ...