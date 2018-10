Pol Borghesiana volley si presenta | prime squadre ambiziose | settore giovanile e 4

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – La Polisportivaè ripartita. La società capitolina, che conta sempre sulle quattro “colonne” dirigenziali Stefano Criscuolo, Giuliana Montaldi, Marco Perugini e Massimo Iacono, ha ripreso tutte le sue attività a pieno ritmo. «Quest’anno avremo duee in grado di fare molto bene nei rispettivi campionati – dice Criscuolo – La Seconda divisione maschile è stata affidata a Calogero Bennardelli, tecnico che qualche anno fa vinse proprio qui alla Polisportivaun campionato di Prima divisione. Il gruppo è stato ulteriormente ringiovanito, ma è molto valido e può farci togliere delle belle soddisfazioni. Un discorso simile vale per la Seconda divisione femminile dove abbiamo optato per la conferma di coach Marco Aquili: il gruppo è stato rinforzato rispetto alla scorsa stagione quando la squadra raggiunse i play off, quindi ...