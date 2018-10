Piazza Affari in lieve calo | male Moncler e Pirelli | Salini Impregilo e Astaldi

Piazza Affari debole con l'Europa : Sul fronte macro , gli addetti ai lavori guardano ai segnali di forza dell'economia americana, in attesa del Job Report di settembre, in uscita domani. Nessuna variazione significativa per l' oro , ...

Nota al Def - spread in lieve calo e Piazza Affari negativa. Attesa per l’invio del documento alle Camere : spread in lieve calo e Borsa debole nel giorno in cui la Nota di aggiornamento al Def dovrebbe finalmente essere inviata al Parlamento a una settimana dal varo ufficiale in consiglio dei ministri e dopo un lungo lavoro di riscrittura. Nella conferenza stampa di mercoledì sera il governo si è limitato a confermare che il deficit/pil salirà al 2,4% nel 2019 per poi calare progressivamente ma non ha comunicato l’atteso dato sulla crescita ...

Piazza Affari : risultato negativo per Italmobiliare : Sottotono Italmobiliare , che passa di mano con un calo dell'1,94%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap , ad evidenza del fatto che il ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Juventus : Brilla la società opera nel settore del calcio professionistico , che passa di mano con un aumento del 3,15%. L'andamento di Juventus nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza ...

Piazza Affari : accelera Rai Way : Protagonista Rai Way , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,17%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Rai Way mantiene forza ...

Piazza Affari : ingrana la marcia CHL : Seduta decisamente positiva per la società attiva nel settore dell'Information Technology , che tratta in rialzo del 5,35%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del ...

Piazza Affari piatta. Spread sotto 280 punti : Sul fronte macro, gli addetti ai lavori guardano ai segnali di forza dell'economia americana, in attesa del Job Report di settembre in uscita domani. Sostanzialmente stabile l' oro , che continua la ...

Il rischio più grosso per l'economia nel breve non è la frustrazione o la rabbiq di Juncker ma la ...

Piazza Affari parte debole Lo spread scende a 275 punti : Indici in lieve calo a Piazza Affari dopo il rimbalzo di ieri, in linea con gli altri listini Ue. Continua la discesa dello spread che apre le contrattazioni nel pre-market in calo a 275 punti, con il rendimento del decennale al 2,9%. Ieri, il differenziale aveva chiuso gli scambi a 284 punti. Segui su Affaritaliani.it

A Piazza Affari comanda lo spread : le indicazioni su vari titoli : ... grazie anche alle rassicurazioni arrivate dalla FED sulla stato di forma dell'economia statunitense. Sul mercato delle valute prosegue l'indebolimento dell'EURO che nei confronti del DOLLARO rompe i ...

Piazza Affari rimbalza e chiude a +0 - 84% Lo spread in netto calo sotto quota 300 : "Il profilo di andamento del deficit vedra' nel 2019 un aumento contenuto rispetto al 2018 e un graduale ridursi negli anni successivi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria spiegando che "per impostare la manovra il governo parte da un tendenziale del 2% nel 2019, se aggiungiamo 0,2 punti per gli investimenti si arriva gia' al 2,2 per cento e' pur con un deficit che ci allontana ...

Piazza Affari centra il rimbalzino : Finalmente la Borsa di Milano ha centrato il rimbalzo, anche se si è trattato di un rimbalzino, Ftse Mib + 0,84% a 20.736 punti e All Share +0,77% a 22.917, rispetto ai cali dei giorni scorsi. Il ...