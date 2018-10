Piazza Affari esce dalla tenda ad ossigeno | zampata giallo-verde

Piazza Affari parte debole Lo spread scende a 275 punti : Indici in lieve calo a Piazza Affari dopo il rimbalzo di ieri, in linea con gli altri listini Ue. Continua la discesa dello spread che apre le contrattazioni nel pre-market in calo a 275 punti, con il rendimento del decennale al 2,9%. Ieri, il differenziale aveva chiuso gli scambi a 284 punti. Segui su Affaritaliani.it

A Piazza Affari comanda lo spread : le indicazioni su vari titoli : ... grazie anche alle rassicurazioni arrivate dalla FED sulla stato di forma dell'economia statunitense. Sul mercato delle valute prosegue l'indebolimento dell'EURO che nei confronti del DOLLARO rompe i ...

Piazza Affari rimbalza e chiude a +0 - 84% Lo spread in netto calo sotto quota 300 : "Il profilo di andamento del deficit vedra' nel 2019 un aumento contenuto rispetto al 2018 e un graduale ridursi negli anni successivi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria spiegando che "per impostare la manovra il governo parte da un tendenziale del 2% nel 2019, se aggiungiamo 0,2 punti per gli investimenti si arriva gia' al 2,2 per cento e' pur con un deficit che ci allontana ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari si riavvicina ai 21.000 punti (4 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per avvicinarsi ai 21.0000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 05:32:00 GMT)

Piazza Affari centra il rimbalzino : Finalmente la Borsa di Milano ha centrato il rimbalzo, anche se si è trattato di un rimbalzino, Ftse Mib + 0,84% a 20.736 punti e All Share +0,77% a 22.917, rispetto ai cali dei giorni scorsi. Il ...

Borse - Tria calma i mercati : Piazza Affari positiva : La possibilità di abbassare il rapporto Deficit/Pil nei prossimi anni ha avuto una buona influenza sui mercati. Dopo le...

Il lusso perde smalto a Piazza Affari : Prese di beneficio sui titoli del comparto lusso quotati a Piazza Affari, tra i meno penalizzati dallo spread nelle ultime sedute. Tra i player del settore, Moncler cede lo 0,47% e Luxottica lo 0,41%. ...

Spread in calo sotto i 290 punti. Piazza Affari prova il rimbalzo : Giornata in verde per Milano, che oscilla con le indiscrezioni e le dichiarazioni degli esponenti del Governo sulle previsioni contenute nel Def per i prossimi anni. Il differenziale BTp/Bund sale brevemente sopra i 300 punti poi ripiega...

Piazza Affari tiene la rotta ma lo Spread resta in tensione : Piazza Affari si conferma in rialzo a metà seduta dopo le perdite della vigilia, in un' Europa a due velocità dopo i segnali di rallentamento giunti dai PMI e dal commercio al dettaglio . A far ...

Tria : "Deficit/Pil giù dal 2020" E Piazza Affari riprende slancio : "Il profilo di andamento del deficit vedra' nel 2019 un aumento contenuto rispetto al 2018 e un graduale ridursi negli anni successivi". Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria spiegando che "per impostare la manovra il governo parte da un tendenziale del 2% nel 2019, se aggiungiamo 0,2 punti per gli investimenti si arriva gia' al 2,2 per cento e' pur con un deficit che ci allontana ...

Spread in calo verso i 290 punti. Piazza Affari nervosa su stime deficit : Giornata in verde per Milano, che oscilla però con le indiscrezioni e le dichiarazioni degli esponenti del Governo sulle previsioni contenute nel Def per i prossimi anni. Il differenziale BTp/Bund sale brevemente sopra i 300 punti poi ripiega. Euro in leggero recupero ...

Piazza Affari lima i guadagni. Spread torna in area 300 punti : Milano rallenta il passo. Di Maio conferma il deficit/Pil al 2,4% per il triennio del Def. Euro in leggero recupero, rallentano i bancari. Corre Recordati...

