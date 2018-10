Philip Morris e Ferrari guardano al futuro con Mission Winnow

Mission Winnow - la Ferrari gioca la carta dell'innovazione nella tradizione con Philip Morris. Quarantacinque anni di partenership : ... condividendo il nostro orgoglio per la trasformazione ottenuta dai dipendenti di PMI, oltre alla nostra dedizione verso una scienza e un'innovazione rigorosa che possano condurci verso un futuro ...

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari presenta la nuova livrea - lanciato il progetto Mission Winnow con Philip Morris : La Ferrari ha ufficialmente presentato la nuova livrea con cui correrà il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend a Suzuka. Ovviamente il rosso rimane il colore predominante ma ci sono delle novità sul cofano motore e sull’alettone posteriore per celebrare la partnership con Philip Morris, uno storico partner del Cavallino Rampante che ha fatto sempre sentire la propria presenza nonostante le restrizioni ...

'Sigaretta che non brucia' - Philip Morris chiede regolamentazione ad hoc : Londra, 13 set., AdnKronos Salute, - Una regolamentazione 'ad hoc' per i prodotti a tabacco riscaldato che presentano un potenziale rischio ridotto rispetto alla classica 'bionda'. E' quello che ...