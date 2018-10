: • News • #Perugia,cadavere incappucciato in auto - CyberNewsH24 : • News • #Perugia,cadavere incappucciato in auto - infoitinterno : Perugia, trovato un cadavere incappucciato: il corpo dentro un'auto - infoitinterno : Perugia: cadavere incappucciato in auto dopo un furto -

In un'a Ponte Felcino,vicino a, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo con un passamontagna in testa. Ilera sul sedile posteriore, il lunotto posteriore era frantumato e nel bagagliaio c'erano scatoloni pieni di sigarette. Nella notte c'era stata una rapina in una tabaccheria a seguito della quale sono intervenuti vigilantes e carabineri che hanno sparato.(Di giovedì 4 ottobre 2018)