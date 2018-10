Perugia | cadavere incappucciato dentro un' auto

Perugia - cadavere incappucciato in auto : è un rapinatore/ Colpito da vigilante : caccia ai complici in fuga : Perugia: cadavere incappucciato in auto. Ultime notizie, bandito ucciso dopo rapina dal tabaccaio: é mistero, la polizia sta indagando. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Perugia - trovato cadavere incappucciato in periferia : forse si tratta dell’autore di una rapina in tabaccheria : Un’auto di grossa cilindrata (un’Audi grigia), il lunotto posteriore frantumato, nel portabagagli scatoloni pieni di sigarette e sul sedile un uomo incappucciato senza vita. È quanto ritrovato in mattinata a Ponte Felcino, nella periferia di Perugia, precisamente in via Radiosa, una strada secondaria della frazione del capoluogo umbro. Sul posto polizia, carabinieri, il pm di turno, Mara Pucci e il medico legale Sergio Scalise. Gli ...