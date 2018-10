Perché in questo caso non resto immobile

huffingtonpost

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Maria Antonietta Farina CoscioniMi corre l'obbligo, in tempi di cattiva informazione e di fake news, di rivolgermi non solo ai lettori dell'Huffington Post, ma ai destinatari probabilmente inconsapevoli, dei contenuti errati e malevoli, di un articolo a firma di Carlo Troilo, ex direttore delle relazioni esterne della azienda pubblica Rai, e dirigente della Associazione Luca Coscioni.Ho attesotempo sperando che qualcun altro tra i dirigenti della associazione raccontasse la verità dei fatti. Speranza vana...Nella mia vita ho compreso che a volte si combatte; altre volte si resta immobili. Indecido di non restare. Perché mi corre l'obbligo come persona, come donna, compagna di vita e di battaglie anche politiche prima, e moglie poi, e infine, dal 2006 vedova di Luca (Coscioni) di smentire Troilo (che ho ...