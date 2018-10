Pensioni e Manovra 2019 | su Q100 allarme sanità | prioritari i tagli agli assegni

Manovra - Confindustria : 'Non smontare la riforma delle Pensioni' : Sulla crescita, spiegano da Confindustria, 'pesano l'aumento dello spread e l'incertezza sulla capacità del governo di incidere sui nodi dell'economia'. È comunque grazie a investimenti , reddito di ...

Manovra - Confindustria : “Non smontare la riforma delle Pensioni” : Il Centro studi di Confindustria rivede ancora al ribasso la crescita del paese sia per quest’anno che per il prossimo. Il Pil sarebbe in rallentamento all’1,1% nel 2018 e allo 0,9 nel 2019, rispetto all’1,6 registrato nel 2017. Rispetto alle previsioni di giugno, dunque, la crescita cala di 0,2 punti. Da queste stime è escluso l’impatto delle misu...

Manovra - Confindustria : "Non smontare la riforma delle Pensioni" : Sulla crescita, spiegano da Confindustria, 'pesano l'aumento dello spread e l'incertezza sulla capacità del governo di incidere sui nodi dell'economia'. E' comunque grazie a investimenti, reddito di ...

Pensioni - Di Maio : ‘Ufficiale - minime a 780 euro’ - Quota100 e Opzione donna in manovra : Nessun passo indietro dal Governo Conte, almeno per il momento, sull’aumento delle Pensioni minime in legge di Bilancio 2019. Parte delle risorse necessarie dovrebbero essere recuperate dal tagli agli assegni d’oro previsto da un Ddl M5S-Lega il cui esame è gia' iniziato in commissione Lavoro alla Camera. [VIDEO] A ribadire la linea dell’Esecutivo in materia previdenziale sono in questi giorni i leader della Lega, Matteo Salvini e del Movimento ...

Pensioni - notizie 2/10 : Boeri boccia la manovra del governo - ‘troppo cara’ : Il Presidente Inps, Tito Boeri, non apprezza la manovra sulle Pensioni e il lavoro ideata dal governo Lega-M5S. Tra gli annunci del governo troviamo l’innalzamento della pensione minima, da gennaio 2019 a 780,00 euro. Troviamo anche quota 100, che porterebbe più di 400mila persone a smettere di lavorare, annullando di fatto in parte la legge Fornero. Il problema, secondo Boeri, restano sempre i costi. La manovra rischia di costare più cara ...

Manovra - l'ultima carta di Tria : se non c'è la crescita stop a reddito e Pensioni : Più che su un sentiero stretto, come usava dire il suo predecessore Pier Carlo Padoan, Giovanni Tria sta camminando su una fune. Ieri, a tarda sera, il ministro dell'Economia, rientrato ...

Pensioni - Di Maio 'Nel 2019 risolveremo quota 41'. Manovra 'Non è sfida a Ue e mercati' : Poi ha toccato il delicato argomento degli attacchi subiti dal ministro dell'Economia che sarebbe stato sul punto di dimmettersi . Se Sergio Mattarella abbia chiesto a Giovanni Tria di rimanere 'io ...

Pensioni - almeno 38 anni di contributi per uscire con quota 100. Manovra da 40 miliardi : Ci vorranno almeno 38 anni di contributi per andare in pensione con quota 100. È quanto sta studiando il governo, secondo quanto si apprende da fonti governative. La quota 100 tra...

Povertà - Pensioni - Flat tax - Iva : ecco cosa prevede la manovra 2019 : Il ministero dell'Economia avrebbe voluto attuare comunque una parziale rimodulazione per alcuni beni e servizi, che però è stata bocciata sia dalla Lega che dal M5S. BANCHE/ Cresce il fondo per ...

Manovra - Pensioni e assegni : cosa cambia con lo smantellamento della Fornero : Via al reddito di cittadinanza e allo smantellamento della Fornero , entrambi nel contratto di governo. Confermata la flat tax al 15% per le piccole partite Iva, 'più di un milione di lavoratori ...

