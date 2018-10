Pensioni e LdB 2019 | spunta tabella su costi Quota 100 | preoccupazione da Boeri

Pensioni e LdB2019 : su Quota 100 e reddito di cittadinanza si cerca l'accordo con l'UE : Dopo gli scontri accesi che si sono verificati negli scorsi giorni con i tecnici dell'UE, la diplomazia sembra iniziare a muoversi sottotraccia per la ricerca di un compromesso sulla sostenibilità delle misure previste all'interno della legge di bilancio 2019. D'altra parte, mancano ancora i dettagli operativi mentre sullo sfondo i mercati hanno visto lo spread tra Btp e Bund arrivare a superare l'importante soglia psicologica dei 300 punti, con ...

Pensioni e LdB 2019 : quota 100 e reddito di cittadinanza - Ocse esprime preoccupazione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 ottobre 2018 vedono emergere nuove perplessità dai tecnici internazionali in merito alla sostenibilità delle misure previste con la prossima Manovra. Nel frattempo dal Governo si punta il dito contro il mancato riconoscimento della sofferenza dei giovani, categoria che risulterà destinataria tra gli altri del reddito di cittadinanza. Anche da Confindustria si torna ad esprimere perplessità in merito alla ...

Pensioni e LdB 2019 : si studia la Q100 - ma per Fornero ha 'finalità elettorali' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 1 ottobre 2018 vedono prore le discussioni sulla nuova pensione anticipata tramite quota 100 [VIDEO] e sui vincoli di accesso alla misura. Nel frattempo l'ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a criticare la riforma previdenziale, parlando di fini elettorali, mentre il Vice Premier Di Maio attacca l'opposizione ed i media accusandoli di terrorismo mediatico. Infine, dal Cods si esprime nuovamente ...

Pensioni e LdB2019 : Di Maio su opzione donna - Q100 e precoci : I nuovi aggiornamenti sul comparto previdenziale vedono arrivare importanti novita' dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha commentato assieme ad alcuni lavoratori i nuovi provvedimenti previsti all'interno della legge di bilancio citando l'opzione donna, la quota 100 e le nuove misure [VIDEO] in preparazione per i lavoratori precoci come la quota 41 nel corso del 2019. Nel frattempo anche dalla Camera il M5S ribadisce l'importanza dei ...

Pensioni e LdB 2019 - attesa su età per Q100 - la preoccupazione di Boeri : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 29 settembre 2019 vedono crescere l'attesa sui parametri di accesso alla quiescenza tramite la nuova quota 100 [VIDEO]. Nel frattempo dal Presidente dell'Inps arrivano commenti critici in merito alle scelte del Governo, definite come pericolose e inique. Mentre dai Comitati si sottolinea la preoccupazione per la mancanza di interventi in favore delle donne e per l'assenza di novita' generalizzate per la ...

Pensioni e LdB2019 : passa la Quota 100 - ma è allarme su spread e conti : Gli ultimi aggiornamenti in arrivo sul comparto previdenziale restano strettamente connessi alla decisione del Governo di far crescere il rapporto tra deficit e pil fino al 2,4%. Al momento si cerca infatti di capire in che modo questo parametro si declinera' all'interno del programma giallo-verde, ed in particolare quale sara' l'effettivo spazio di manovra per la Quota 100 e le Pensioni di cittadinanza [VIDEO]. Nel frattempo emergono anche le ...

Riforma Pensioni e LdB 2019 : incertezza sui parametri di Quota 100 e su opzione donna : Gli aggiornamenti sulle pensioni ad oggi 27 settembre 2018 vedono prore lo stato di incertezza riguardo i parametri di uscita tramite la nuova Quota 100 [VIDEO], oltre all'eventuale avvio della Quota 41 ed alla proroga dell'opzione donna. Nel frattempo internamente al Governo giallo - verde prosegue la discussione in merito al rapporto deficit - pil, un parametro che appare fondamentale per la portata dei prossimi interventi di Riforma ...

Pensioni - Quota100 e LdB 2019 - Di Maio e Salvini battono Tria : 'Basta con la Fornero' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini vincono il braccio di ferro con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in merito alla Legge di Bilancio 2019. La Nota di aggiornamento al Def, il Documento di Economia e Finanza, indichera' un rapporto deficit-Pil al 2,4% per tre anni fino al 2021. In 'soldoni', il leader del Movimento 5 Stelle e quello della Lega sono riusciti a scippare al ministro Tria ben 27 miliardi di euro di deficit per realizzare le ...

Pensioni e LdB 2019 : verso deficit al 2 - 4% - critiche tecniche su assegni d'oro : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 27 settembre 2018 vedono confermare le stime di crescita del rapporto deficit pil, che potrebbe arrivare a superare il 2% al fine di confermare il superamento della legge Fornero e di avviare il redditto e le Pensioni di cittadinanza. Una prospettiva che rischia però di scontrarsi internamente con i propositi del Ministro dell'Economia ed esternamente con i mercati e le istituzioni europee. Nel frattempo ...

Pensioni e LdB 2019 : Q100 con taglio all'1 - 5% annuo - Fornero contro gli assegni più bassi : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 26 settembre 2018 vedono emergere dalla stampa economica specializzata nuove conferme in merito all'ipotesi di penalizzazione da applicare a chi scegliera' la quota 100. Nel frattempo mancano ancora novita' in merito alla quota 41 [VIDEO], mentre l'ex Ministro Elsa Fornero mette in guardia contro i rischi di riduzione degli assegni. Una posizione contro la quale si scaglia però l'attuale Vice Premier Di ...

Pensioni - Quota 100 e reddito di cittadinanza - aggiornamenti LdB 2019 : ricorso al deficit : I nuovi aggiornamenti sul sistema Pensionistico vedono crescere la possibilita' di ricorrere al deficit al fine di finanziare i provvedimenti di stampo assistenziale e previdenziale, come le Pensioni e gli assegni di cittadinanza [VIDEO]. Nel frattempo dai gruppi dei lavoratori si attende di conoscere quale sara' il contenuto della nota di aggiornamento al Def, in modo da poter fare finalmente chiarezza in merito ai provvedimenti che saranno ...