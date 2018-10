Pellegrini | Roma | Veronica e il cane Leo La vita è qui

VIDEO/ Roma Viktoria Plzen (5-0) : highlights e gol. Pellegrini : giochiamo meglio e ci divertiamo : VIDEO Roma Viktoria Plzen (risultato finale 5-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico in Champions League, terminata con un trionfo dei giallorossi(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 09:08:00 GMT)

Roma : Pellegrini sforna magie - Under fa cose turche : Dzeko straripante, Pellegrini bello in tutto. Under, wow. OLSEN NG Un controllo sbagliato in area, il cuore finisce in gola, poi con la punta del piede riesce a evitare il danno. Si concede un'unica ...

Roma - Perrotta si rivede in Pellegrini : 'Ha l'inserimento nel sangue' : Roma - Non c'è Roma senza fantasia dietro le punte. Lo dice la storia. È nel DNA di questa squadra esaltare il proprio gioco con un giocatore che crea pericoli tra le linee. Che sia un numero 10 alla ...

La Roma ringrazia SanPellegrini : Roma - 'Ho dormito molto poco'. I desideri Lorenzo Pellegrini li aveva esauditi tutti di giorno e nella notte da sbronza post derby si è goduto rivincite e stelle comete. Da eterno inespresso è ...

Roma - la rivincita di Pellegrini : da partente a uomo derby : Quest'estate l'ex Sassuolo è stato vicinissimo alla cessione. Poi tanta panchina fino al pomeriggio da sogno contro la Lazio che scaccia la crisi dei giallorossi

Roma - Pellegrini non sta nella pelle : “non ho dormito stanotte - fantastico segnare nel derby” : Il giocatore giallorosso ha parlato dopo il derby vinto dalla Roma contro la Lazio, svelando di non aver dormito stanotte “Non ho dormito questa notte, è stato fantastico fare gol e vincere in un momento in cui serviva alla squadra“. Il gol di tacco per l’1-0 iniziale, la punizione del gol di Kolarov conquistata e l’assist per il 3-1 di Fazio, a poco meno di 24 ore dal derby della Capitale, Lorenzo pellegrini ...

Romamania : Pellegrini - hai ragione tu a esultare in quel modo polemico : Al povero Fazio è crollato il mondo addosso, perchè il teatro del derby vale un mondo intero. Poi però, su quel mondo s'è arrampicato più in alto di tutti e ha firmato la definitiva certezza di ...

Roma - Pellegrini : 'La rivalsa è scattata guardando la classifica. Mi piace giocare trequartista' : La Roma si è ritrovata: la vittoria con il Frosinone e il successo contro la Lazio ha restituito fiducia nei mezzi di una squadra che aveva sofferto la rivoluzione di Monchi durante il mercato estivo. ...

Pagelle / Roma Lazio (3-1) : finalmente Pellegrini! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Pagelle Roma Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del derby, migliori e peggiori all'Olimpico (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:05:00 GMT)

Tacco di Pellegrini e "Raggio di Kolarov". Il derby dice Roma : Roma - Ogni derby è un Romanzo con tanti capitoli. C'è quello di un protagonista inatteso, Lorenzo Pellegrini, che ha sfruttato il treno che passa poche volte nella vita diventando l'eroe della sfida con un gol (di Tacco e sotto la curva Nord dei tifosi laziali), un assist e conquistando la punizione del 2-1. C'è quello di un ex laziale, il serbo Kolarov, che diventa il secondo giocatore a segnare un gol nella stracittadina con le due maglie ...

Roma - De Rossi : 'Kolarov ha giocato con un piede fratturato! Pellegrini? Le critiche lo feriscono...' : Daniele De Rossi , capitano e centrocampista della Roma , parla a Sky Sport dopo la vittoria nel derby con la Lazio : 'Siamo una squadra che sta riprendendo una strada abbastanza corretta, come l'anno scorso. Quando le cose vanno male tutti vengono messi in discussione, ...

Roma - Kolarov : 'Tomei più di un allenatore - siamo fratelli. Sulla crisi e Pellegrini...' : Il difensore della Roma Aleksandar Kolarov ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post derby tra Roma e Lazio In questo momento qual è il significato di una vittoria così nel derby? L'importante era vincere per noi stessi. Anche prima ero convinto che fossimo una squadra ...

Roma-Lazio 3-1 : Pellegrini - Kolarov e Fazio stendono i biancocelesti : La Roma si prende con merito il derby e sistema la sua classifica con il 2° successo in 3 giorni. E soprattutto rivaluta il lavoro di Di Francesco. La Lazio, invece, si ferma sul più bello...

Pagelle Roma-Lazio 3-1 : Pellegrini e Kolarov stellari - Immobile non basta ai biancocelesti : La Roma ha sconfitto la Lazio per 3-1 nel derby capitolino valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I giallorossi sono passati in vantaggio col tacco di Pellegrini, Immobile ha trovato il pareggio ma poi la punizione di Kolarov e il colpo di testa di Fazio hanno chiuso i conti. Di seguito le Pagelle di Roma-Lazio 3-1. Pagelle Roma-Lazio 3-1 ROMA: OLSEN: 6. Non può molto sul micidiale diagonale di Immobile, per il resto ...