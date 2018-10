Pechino Express 2018 terza puntata | riassunto e eliminati 4 ottobre

Pechino Express 2018 - TERZA TAPPA/ Concorrenti - eliminati e diretta : le signore della tv a rischio? : PECHINO EXPRESS 2018, TERZA TAPPA, Concorrenti e diretta: l'ingresso in gara della nuova coppia Balivo-Ventura. Viaggiatori ancora in Marocco alla scoperta di Lawrence d'Arabia.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:48:00 GMT)

Pechino Express 7 diretta terza puntata 4 ottobre 2018 : anticipazioni : “Pechino Express - Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group) è giunto alla terza puntata. L'adventure game, condotto da Costantino della Gherardesca, andrà in onda, stasera, giovedì 4 ottobre in prima serata, a partire dalle ore 21.20. Pechino Express 2018 | terza puntata | anticipazioni La terza puntata di 'Pechino Express' 2018 si apre nuovamente in Marocco: la partenza ...

Pechino Express 2018 terza puntata : anticipazioni 4 ottobre : Pechino Express 2018 terza puntata anticipazioni. Stasera in tv, giovedì 4 ottobre, torna su Rai 2 l’adventure game con la settima edizione. Tra corse contro il tempo, sfide, sorprese i concorrenti andranno alla scoperta dell’Africa tra Marocco, Tanzania e Sudafrica. Il tutto sotto la guida di Costantino della Gherardesca. Ecco di seguito le anticipazioni della terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA Pechino ...

Fabrizio Colica e Tommy Kuti - gli Scoppiati/ La coppia è ancora in rodaggio... (Pechino Express 2018) : A Pechino Express 2018 Fabrizio Colica e Tommy Kuti sono diventati gli Scoppiati, dopo l'abbandono dei loro precedenti partner. Riusciranno a vincere una tappa?

Paola Caruso e Tommaso Zorzi - I ridanciani/ L'improbabile coppia piace al pubblico (Pechino Express 2018) : Paola Caruso e Tommaso Zorzi, i ridanciani di Pechino Express 2018, hanno conquistato il pubblico da casa con la loro simpatia, ma riusciranno a conquistare la vittoria?

Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale - I promessi sposi/ Si sono fatti dei nemici? (Pechino Express 2018) : Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale sono la coppia dei promessi sposi a Pechino Express 2018. I due hanno vinto la seconda tappa del programma in onda su Rai 2.

Linda Morselli e Rachele Fogar - Le Mannequin/ Penalizzate dalle altre coppie (Pechino Express 2018) : Linda Morselli e Rachele Fogar, Le Mannequin di Pechino Express 2018, si sono rivelate competitive e agguerrite, ma sono state Penalizzate dalle altre coppie.

Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti - Le signore della tv/ Sono la coppia più debole? (Pechino Express 2018) : Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, Le signore della tv, continuano il loro viaggio a Pechino Express 2018. Sono la coppia più debole? Gli altri viaggiatori le salvano.

Sarah Balivo e Sara Ventura - Le sorelle di/ Sono la nuova coppia in gara (Pechino Express 2018) : Sarah Balivo e Sara Ventura, sorelle delle più famose Caterina e Simona, Sono la nuova coppia di Pechino Express che inizierà la gara a partire dalla terza puntata.

Francisco Porcella e Andrea Montovoli - I Surfisti/ Troppo diversi per vincere? (Pechino Express 2018) : Francisco Porcella e Andrea Montovoli sono i Surfisti di Pechino Express 2018. L'attore è molto competitivo, mentre lo sportivo non sembra sentire la pressione del gioco.

