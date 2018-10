Pechino Express 2018 | il ritorno de I Mattutini

davidemaggio

: @Laurmenisreal A proposito di Paola e vero che durate Pechino Express era incinta qua ha un fisico notevole - ilgrilloparlan2 : @Laurmenisreal A proposito di Paola e vero che durate Pechino Express era incinta qua ha un fisico notevole - pechinofanpage : NON VEDO NESSUNA DIFFERENZA. #PechinoExpress -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Adriana Volpe e Marcello Cirillo Dopo l’arrivo della nuova coppia, quella de ‘Le Sare’, formata da Sarah Balivo e Sara Ventura, sorelle delle più famose Caterina e Simona, la terza puntata diè stata teatro di un nuovo colpo di scena (o quasi), ildei primi eliminati dell’edizione, Marcello Cirillo e Adriana Volpe (la coppia de ‘I’). Una sorpresa che DavideMaggio.it vi aveva già anticipato. I due ex colleghi di Giancarlo Magalli a ‘I fatti vostri’, come noto non particolarmente amati, per usare un eufemismo, dal presentatore romano sono rientrati in gioco attraverso un’abile trovata dagli autori: vestiti come due donne musulmane col velo a ricoprire quasi integralmente il corpo per non farsi riconoscere hanno accettato la sfida di ‘catturare’ tre coppie dando loro un passaggio in auto. E la missione è stata compiuta con successo: nella loro rete ...