Pd | Richetti si candida ma il debutto sui social è un disastro | computer bloccato e

Matteo Richetti si è ufficialmente candidato alla carica di segretario del PD : Matteo Richetti si è ufficialmente candidato al Congresso del PD che comincerà nelle prossime settimane e che culminerà all’inizio del 2019 con le primarie per la scelta del segretario. Richetti attualmente è un senatore ed è stato fino allo scorso The post Matteo Richetti si è ufficialmente candidato alla carica di segretario del PD appeared first on Il Post.