Pau Donés lascia i Jarabe de Palo e si ritira | ' È il momento giusto | ecco perché'

Indonesia - dopo sisma e tsunami Paura per l'eruzione del vulcano Soputan : Sciacalli, esercito a Palu - Il Paese è sempre in emergenze. L'esercito è stato inviato nella città portuale di Palu per sorvegliare infrastrutture, depositi di carburante, banche, il locale aeroporto ...

Forti scosse di terremoto in Indonesia : Paura e danni - vittime sull’isola di Lombok : Le Forti scosse di terremoto verificatesi ieri in Indonesia (tra cui due eventi magnitudo 6.9 e 6.3), hanno provocato almeno 3 vittime sull’isola di Lombok, ancora in ginocchio per l’evento che lo scorso 5 agosto ha provocato la morte di oltre 400 persone: 2 persone sono morte sotto le macerie delle proprie case crollate, mentre una terza sarebbe morta d’infarto. “Stavo guidando per consegnare gli aiuti agli sfollati ...

Nuova forte scossa di terremoto - torna la Paura in Indonesia : nella notte sisma del 6.3 : L'Indonesia torna a tremare: nella notte italiana una Nuova forte scossa di terremoto è stata registrata sull'isola di Lombok, con magnitudo di 6.3. Si tratta della stessa zona del Paese già duramente colpita poche settimane fa dalle scosse che hanno provocato la morte di 460 persone e la distruzione di interi villaggi.Continua a leggere

Nuovo terremoto in Indonesia - torna la Paura a Lombok. Magnitudo 6.3 - : La terra è tornata a tremare nell'isola sconvolta dal sisma di due settimane fa che aveva provocato più di 460 morti. Non si hanno ancora notizia di danni o vittime

Terremoto - nuova forte scossa in Indonesia : torna la Paura a Lombok [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto in Indonesia - Paura per Aldo Montano : ‘Scene da vera Apocalisse’ : Notte di terrore per Aldo Montano e la moglie Olga Plachina. La coppia si trova in Indonesia e ha vissuto in prima persona il forte Terremoto che ha scosso l’isola Gili Trawangan. L’albergo presso cui soggiornano è parzialmente crollato ma fortunatamente loro rimasti illesi perché, come spiegato dal campione di sciabola all’Ansa, lui e la consorte in quel momento si trovavano fuori a cena. Il racconto, però, è ugualmente ...

Indonesia - Paura per Aldo Montano - crolla l'hotel dove era con la moglie : «Salvi perché eravamo fuori a cena» : «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami». A raccontare all'Ansa la notte di paura vissuta in Indonesia è il campione di ...

Terremoto in Indonesia - Paura per Aldo Montano : 'Scene apocalittiche' - : Il campione olimpico di scherma era in vacanza con la moglie su un'isola dell'arcipelago di Gili durante le scosse: "Ora siamo all'aeroporto di Lombok nel caos per tornare a Bali e da lì in Italia, ma ...

Indonesia - Paura per Aldo Montano : crolla l'hotel dove era con la moglie : «Abbiamo vissuto scene apocalittiche. Un boato con la fortissima scossa di terremoto e il terrore dell'allarme tsunami». A raccontare all'Ansa la notte di paura vissuta in Indonesia è il campione di ...

Terremoto in Indonesia - Paura per Aldo Montano e la moglie : Lo schermidore livornese era alloggiato in un albergo semidistrutto dal sisma: "Abbiamo visto scene apocalittiche"

Sisma Indonesia - Paura per Aldo Montano : Notte di grande paura per Aldo Montano alle isole Gili, in Indonesia. Il campione olimpico di scherma, in vacanza dopo aver partecipato ai Mondiali in Cina, si trovava insieme a sua moglie Olga ...

Sisma in Indonesia - Paura per Aldo Montano : crolla l'hotel dove alloggiava con la moglie : Il campione olimpico era con la moglie Olga. Si sono rifugiati in collina e hanno trascorso lì la notte con altri italiani

Scherma - che Paura per Aldo Montano. Il suo hotel in Indonesia crolla per il terremoto - salvo perché era a cena : Una notte di terrore per Aldo Montano in Indonesia. Lo sciabolatore azzurro, dopo i Mondiali di Wuxi, in cui ha conquistato l’argento nella gara a squadre, è andato in vacanza con la moglie Olga Plachina alle isole Gili. Proprio in questa regione si è verificato un violentissimo terremoto di magnitudo 6.9, che ha provocato decine di morti e ha fatto anche crollare l’hotel dove alloggiava Montano, che si è salvato perché in quel momento era fuori ...

Terremoto Indonesia : almeno 19 morti a Lambok/ Video ultime notizie : crolli e hotel evacuati - Paura a Bali : Terremoto oggi in Indonesia: sisma 6.8 a Lombok. ultime notizie del 5 agosto 2018: allerta tsunami sull'isola a 100 chilometri dalla più nota Bali. Gli aggiornamenti(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:53:00 GMT)