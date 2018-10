Parità di genere | Oxfam | in Italia 1 donna su 4 è sottoccupata La testimonianza | “Ai

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 ottobre 2018) In Europa unadovrebbe lavorare 59 giorni in più per arrivare ad avere lo stesso stipendio del proprio marito e in1 su 4 è. A rivelarlo è il nuovo rapporto pubblicato da, la confederazione internazionale di organizzazioni non profit che si dedicano alla riduzione della povertà globale, che prende in considerazione i 28 paesi membri dell’Unione europea. I dati restituiscono un quadro allarmante per ladi: ancora oggi le donne sono pagate meno degli uomini, sono più esposte a lavori precari o occupano ruoli che non tengono conto delle loro reali qualifiche di studio o capacità professionali, spesso con il lavoro domestico in gran parte sulle loro spalle. Il gap nelle condizioni lavorative non risparmia l’che ha uno dei tassi di occupazioni più bassi a livello europeo. Meno della metà della popolazione femminilena è ...