ilfattoquotidiano

: #Parco #Valentino, un #salone delle persone oltre che dell’#auto. Ecco come sarà - MarcoScafati1 : #Parco #Valentino, un #salone delle persone oltre che dell’#auto. Ecco come sarà - motorionline : Una mostra e l'associazione con il 12° #TrofeoMilano per auto classiche per presentare la quinta edizione del… - motorionline : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) In un periodo in cui i saloni auto “formato classico” stanno perdendo appeal e si devono reinventare se vogliono sopravvivere,che realtàquella delprendono il sopravvento e sembrano affermarsinuove formule vincenti. Molto più simile a Goodwood e a Pebble Beach, è stata presentata oggi a Milano, al Castello Sforzesco, la quinta edizione di quello che sembra preannunciarsi un nuovo happening. Una manifestazione che si è ritagliata uno spazio autonomo nel calendario automobilistico, senza pestare i piedi ad eventiLe Mans, Mille Miglia o, appunto, Goodwood ed è stato spostato in avanti di due settimane rispetto al passato. Dal 19 al 23 giugno prossimi, lungo le rive del Po, ci si aspetta il 30% di visitatori in più rispetto ai 700.000 dell’anno scorso, arrivati da 102 province italiane. Anche se non c’è ancora la lista completa saranno più di 40 i ...