Papa Francesco Un uomo di parola | di Wim Wenders

Stati Uniti vs Papa : cala la fiducia in Francesco/ Sondaggio con giudizio negativo sulla gestione degli abusi : Un nuovo Sondaggio effettuato negli Stati Uniti mostra il calo generale degli americani nei confronti di Papa Francesco, specie per la gestione dello scandalo degli abusi sessuali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Sinodo - Papa Francesco : "cambiamo ciò che ci separa dai giovani"/ Ultime notizie - "la speranza ci interpella" : Sinodo, Papa Francesco: "cambiamo ciò che ci separa dai giovani". Ultime notizie, il pontefice sottolinea nell'omelia della messa di apertura: "la speranza ci interpella"(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:10:00 GMT)

Papa Francesco - un uomo di parola : il film di Wim Wenders spiega perché Bergoglio a molti non piace : Il film di Wim Wenders su Papa Francesco, che sarà proiettato nelle sale italiane questa settimana, è perfetto come la pennellata di un disegno giapponese. Novanta minuti che portano lo spettatore a stare faccia a faccia con il pontefice, impegnato a rimescolare profondamente le carte nella Chiesa cattolica. Perfetto perché partecipando al lungo colloquio con Jorge Mario Bergoglio, arrivato sul trono di Pietro dalla “fine del mondo”, lo ...

L’appello dei delfini a Papa Francesco : “non siamo animali di serie B - aiutaci a fermare i massacri di cui siamo vittime” : In occasione del “World Animal Day”, e della celebrazione della giornata di San Francesco (patrono degli animali), il 4 ottobre, Marevivo rivolge, con una lettera, un appello a Papa Bergoglio affinché con la sua voce autorevole aiuti a fermare il massacro di delfini e balene. Già nella sua enciclica “Laudato Sì”, il Pontefice ha invitato l’uomo a trasformarsi da predatore a custode del Creato, infondendo grande speranza per il cambiamento ...

MovieMag - Wim Wenders : “Vi racconto la forza di Papa Francesco” : “Quando ho parlato con Papa Francesco degli scandali legati alla pedofilia nella curia, ho avvertito la sua rabbia e la sua frustrazione: si è reso conto della difficoltà di condurre l’intero corpo della Chiesa verso la politica della ‘tolleranza zero’”. Wim Wenders, Maestro del cinema mondiale, autore del documentario Papa Francesco – Un uomo di parola è protagonista del faccia a faccia con Federico Pontiggia nella prossima puntata di Movie ...

SANTI ANGELI CUSTODI/ Santo del giorno - 2 ottobre : Papa Francesco - "compagni di strada - nostro ponte con Dio" : Il 2 ottobre si celebrano i SANTI ANGELI CUSTODI, Santo del giorno: questi sono patroni di un piccolo paesino della Sicilia che si chiama Fondachelli-Fantina ed è un luogo caratteristico.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Papa Francesco “Angeli Custodi le nostre bussole umane”/ Messa in Santa Marta dedicata al 25esimo di una suora : Il Papa ha spiegato chi sono e cosa fanno gli angeli Custodi nel giorno della loro festa: sono una compagnia per mostrarci la strada e la meta dove dobbiamo arrivare(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:39:00 GMT)

Papa Francesco preoccupato : 'La barca di Pietro è squassata da venti contrari per la pedofilia' : Papa Francesco sta lanciando appelli a tutti i fedeli del mondo a pregare per superare le divisioni nella Chiesa e per combattere più decisamente la piaga della pedofilia. Ma l'unità nella Chiesa al ...

Papa Francesco Un uomo di parola film al cinema : cast - recensione - curiosità : Papa Francesco Un uomo di parola è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 4 ottobre 2018. La pellicola diretta da Wim Wenders è un documentario che si prefigge di presentare l’opera di riforma di Papa Francesco e le sue risposte riguardanti alcune questioni di livello globale. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL ...

La figura e la storia di Papa Francesco "sbarca" al cinema : Domenica gli spettacoli saranno quattro: alle 15,30, 17,30, 19,30, 21,30. Alle 15.30 di sabato, inoltre, il "Controluce" ricorderà Gianni Petricciani, il suo instancabile presidente scomparso a fine ...

Angelus Papa Francesco “Chiesa non cresce per proselitismo”/ Il Pontefice rivolge una preghiera all’Indonesia : Angelus Papa Francesco “Chiesa non cresce per proselitismo”. Il Pontefice rivolge una preghiera all’Indonesia, devastata dal terremoto e dallo tsunami: "Un'Ave Maria per le vittime"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:21:00 GMT)

[L'analisi] Per Papa Francesco - il tempo di Dio coincide con il tempo della Cina : Conclusa l'emergenza tra Cina e Vaticano dopo 70 anni di rapporti difficilissimi e dirottura completa seguita alla presa del potere da parte dei comunisti. Si è trattato della conclusione positiva ...

Esorcismo - Papa Francesco ai fedeli : “Preghiamo contro attacchi messi in atto dal Maligno per dividere la Chiesa” : Un rosario al giorno per pregare contro gli attacchi di Satana: così Papa Francesco invoca l’aiuto dei fedeli per combattere contro le separazioni della Chiesa, opera del Maligno. Un’invocazione, quella del Pontefice, volta anche ad aiutare gli uomini di fede a prendere coscienza del male, anche di quello compiuto dagli uomini stessi, come gli abusi sui minori che, continua Bergoglio, vanno combattuti “senza esitazione”. ...