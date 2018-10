Paolo Crepet | I 40enni? Generazione di eterni adolescenti | fa gelare il sangue

huffingtonpost

(Di giovedì 4 ottobre 2018) I quarantenni italiani sono pigri. Più apatici e meno dinamici, non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro perché sono radicati ad una precisa routine, parola di. Lo psichiatra, sociologo e scrittore a D.it svela quali sono i principali problemi dei "quasi adulti". Viziati e coccolati, comodamente seduti sui divani dei loro genitori, a cui, secondo, va la colpa maggiore. "(Questi figli) sono cresciuti in una situazione di comodità da quando erano in fasce, e oggi non sanno cosa vuol dire rifarsi il letto da soli". Non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Vanno divisi gli esempi positivi, ed esistono. Sono quelli che ogni mattina prendono un treno o un aereo per spostarsi, quelli che "affrontano la vita con un piglio più attivo". Ma sono pochi e lo zoccolo duro è quello dei mammoni."Colpa di chi ha detto loro che le ...