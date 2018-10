Pagelle Milan-Olympiacos | Europa League 2019 | Cutrone e Calhanoglu cambiano il match A

oasport

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Reina 6: non può assolutamente nulla sul gol di Guerrero. Un colpo di testa perfetto che si infila nell’angolino. Per il resto della partita non deve compiere parate. Calabria 5,5: il cross di Koutris arriva dalla sua fascia. E’ in sofferenza per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa, anche se sbaglia troppi cross. Zapata 5: si perde completamente Guerrero in occasione del gol. Un grave errore di posizione del colombiano, che dorme e si fa sovrastare nel gioco aereo. Si divora anche un gol clamoroso nel secondo tempo. Romagnoli 6: osserva Guerrero demolire il compagno di reparto sullo stacco. Non ha colpe sul gol, anche se serviva più attenzione nella posizione del reparto. Nel complesso una buona prestazione. Rodriguez 6,5: disinnesca Fetfatzidis, bloccandogli tutte le giocate. Ottima spinta e, sull’ennesima discesa, pennella un cross meraviglioso sulla testa ...