PAGELLE Milan Olympiacos 3-1 | i voti della partita Europa League gruppo F

Milan-Olympiacos 3-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : 1/34 Spada/LaPresse ...

PAGELLE Milan-Olympiacos - Europa League 2019 : Cutrone e Calhanoglu cambiano il match. A segno anche Higuain : Reina 6: non può assolutamente nulla sul gol di Guerrero. Un colpo di testa perfetto che si infila nell’angolino. Per il resto della partita non deve compiere parate. Calabria 5,5: il cross di Koutris arriva dalla sua fascia. E’ in sofferenza per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa, anche se sbaglia troppi cross. Zapata 5: si perde completamente Guerrero in occasione del gol. Un grave errore di posizione del colombiano, che ...

LIVE PAGELLE Milan-Olympiacos | Europa League 2018-2019 | Voti : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Milan-Olympiacos, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Una partita molto importante per i rossoneri, che vogliono proseguire il buon momento dopo la vittoria di Sassuolo ed allungare in classifica sui greci. Il Milan ha vinto all’esordio contro il Dudelange, mentre i greci non sono andati oltre lo 0-0 casalingo con il Betis Siviglia. Anche per ...

Gazzetta Sassuolo-Milan - le PAGELLE : Suso incontenibile - Kessié top : Lo si deve anche a uno strepitoso Gianluigi Donnarumma , come sottolinea La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle: 'Il meglio lo fa su Di Francesco, che arriva davanti in solitudine: era ancora 0-0, ...

PAGELLE/ Sassuolo-Milan (1-4) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Le Pagelle di Sassuolo Milan (1-4): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I rossoneri espugnano il Mapei Stadium grazie alla doppietta di Suso che torna a fare la differenza.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:54:00 GMT)

PAGELLE e tabellino di Sassuolo-Milan - voti da Suso a Castillejo : Di Francesco 5 - Nell'economia della gara pesano enormemente le due occasioni capitategli sui suoi piedi e sciupate malamente sullo 0-0. Dal 57' Boga 6 - Molto pimpante nel periodo di tentativo di ...

Sassuolo-Milan 1-4 - le PAGELLE di CalcioWeb [FOTO] : 1/41 Spada/LaPresse ...

Highlights e PAGELLE di Sassuolo-Milan 1-4 : i rossoneri volano : Sassuolo-Milan 1-4, LA CRONACA – Nel primo tempo parte forte il Milan con un palo colpito da Suso. La risposta del Sassuolo è firmata da Sensi con un’ottima occasione ma ad andare in gol sono i rossoneri con uno scatto di ottanta metri ed un tiro che non lascia scampo a Consigli. Nella seconda frazione […] L'articolo Highlights e pagelle di Sassuolo-Milan 1-4: i rossoneri volano proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Empoli-Milan 1-1 - le PAGELLE dei rossoneri : L'Empoli si prende un punto in rimonta con il Milan di fronte ai 13.000 del Castellani. rossoneri in vantaggio con un autogol di Capezzi, poi la rimette nel binario giusto per i toscani un rigore di ...

Empoli-Milan 1-1 : PAGELLE e tabellino - Serie A 2018/2019 : Empoli-Milan, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

PAGELLE / Empoli Milan (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata) : PAGELLE Empoli Milan: Fantacalcio, i voti della partita del Castellani. Finisce 1-1: nel primo tempo autorete di Capezzi sul tiro di Lucas Biglia, pareggia Caputo su calcio di rigore(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:51:00 GMT)

Empoli-Milan 1-1 - le PAGELLE di CalcioWeb [FOTO] : 1/9 Spada/LaPresse ...

PAGELLE/ Empoli Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo) : Pagelle Empoli Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Castellani ed è stata valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2018-2019(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:51:00 GMT)

Milan - le PAGELLE di Higuain : l'argentino è un vero leader : Terzo gol in una setimana per Gonzalo Higuain, sempre più leader del Milan. Ecco i voti raccolti dall'argentino: Gazzetta 7 Tuttosport 7 Corriere dello Sport 7 calciomercato.com 7