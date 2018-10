OSTIA | CASA DI VINCENZO SPADA SGOMBERATA Ultime notizie | la risposta dopo la

OSTIA - sgomberata la casa occupata da Vincenzo Spada. Raggi : "Ripristiniamo la legalità" : In azione almeno 100 vigli urbani. Le strade sono state bloccate. Ingente dispiegamento di agenti perché la zona è gestita dal clan

OSTIA - sgomberata casa popolare occupata da Vincenzo Spada. La sindaca Raggi : “Prosegue la lotta per la legalità” : È iniziato all’alba il blitz della polizia di Roma per sgomberare la casa popolare occupata abusivamente da Vincenzo Spada a Ostia. Oltre cento i vigili impegnati nell’operazione, condotta dalla polizia locale con il supporto del reparto mobile e del commissariato del X municipio. Tutte le strade di accesso a Via Ingrao, luogo in cui si trova l’abitazione, sono state bloccate. Ad annunciarlo su Twitter è la sindaca della ...

OSTIA - sgomberata casa occupata da Spada : 9.46 sgomberata un'abitazione di edilizia popolare a Ostia "occupata abusivamente" da Vincenzo Spada. Il blitz è scattato all'alba in via Ingrao. Le operazioni sono condotte dalla polizia locale con l'aiuto dei poliziotti del reparto mobile e del Commissariato di Ostia. Oltre 100 i vigili impiegati. Bloccate tutte le strade di accesso alla via. "RomaCapitale è intervenuta per restituire un bene pubblico alla città. Prosegue la nostra lotta ...

OSTIA - bomba nella casa della pentita che denunciò gli Spada/ Federica Angeli a Tamara Ianni "Mafia non vince" : Attentato a Ostia contro la casa della pentita che fece arrestare gli Spada: ultime notizie, bomba contro abitazione genitori Tamara Ianni.

OSTIA - collaborò a indagini sul clan Spada : ordigno esplode davanti alla casa della famiglia : “Sono molto preoccupata. Lo Stato ci protegga: è stata già rintracciata la località protetta di mia figlia, costretta a cambiare città”. E’ spaventata madre di Tamara Ianni, la donna che aiutò gli investigatori nelle indagini sul clan romano degli Spada che portarono all’arresto di 32 persone. La scorsa notte un ordigno artigianale è stato lanciato sul balcone della sua abitazione, in via delle Azzorre a Ostia. Secondo una ...

OSTIA - ordigno nella notte contro casa di Tamara - «pentita» contro gli Spada : Un candelotto è stato lanciato questa notte sul balcone di un'abitazione in via delle Azzorre a Ostia, sul litorale romano. L'allarme è stato lanciato dai familiari di Tamara Ianni, 32 anni,una ...

