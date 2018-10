Origins è il nuovo album degli Imagine Dragons atteso per il 9 novembre | cover e trailer

optimaitalia

: #Origins è il nuovo album degli #ImagineDragons atteso per il 9 novembre: cover e trailer - OptiMagazine : #Origins è il nuovo album degli #ImagineDragons atteso per il 9 novembre: cover e trailer - ReviewSearchIT : #6: Assassin's Creed Origins - PlayStation 4: Assassin's Creed Origins - PlayStation 4 di Ubisoft Piattaforma: Play… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Ilsta per arrivare. Stando a quanto dichiarato dalla band, la loro prossima prova di studio sarebbe alle porte con data fissata per il 9. Si dà così un seguito naturale a Evolve, che lo scorso anno li aveva visti tornare sul mercato con unche asarà seguito da, che arriva nelle prossime settimane in tutti i negozi fisici e digitali. Reynolds ha già avuto modo di dichiarare qualcosa di molto particolare sull', con poche parole che hanno spiegato quale sia la direzione presa per ildisco di prossima uscita: "Si tratta di cercareterreno ma anche di apprezzare le tue origini". E ancora: "Quando creiamo, lo facciamo senza barriere, senza regole. Per noi è emozionante fare musica che ci sembra nuova e diversa".porta in musica la collaborazione con Joel Little, Mattman & Robin e John ...