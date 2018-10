Organi-chip per testare farmaci senza cavie

Ricerca : Organi-chip per testare i farmaci e ridurre la sperimentazione animale : Un fegato artificiale miniaturizzato, costruito con chip microfluidici in silicio per i test farmacologici, ha finalmente dimostrato che i mini organi artificiali possono essere considerati modelli sperimentali attendibili, aprendo la strada a una possibile eliminazione dell’uso di cavie animali. Lo studio è stato pubblicato su Advanced Functional Materials e condotto dal team di Ricerca di Giuseppe Barillaro del dipartimento di Ingegneria ...