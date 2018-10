hwbrain

: OnePlus 6T: il sensore sotto al display mostrato in un video - - AppleFeedNews : OnePlus 6T: il sensore sotto al display mostrato in un video - - HDblog : RT @HDblog: Screen Unlock: il sensore ottico di OnePlus 6T descritto da Pete Lau - cozzmat : @OnePlus_ITA @petelau2007 Conoscendo oneplus non ha rilasciato per #OnePlus6 il sensore sotto il display proprio pe… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018)sta per svelare il suo nuovo smartphone di punta, conosciuto come l’6T, del quale sono state svelate quasi tutte le caratteristiche hardware Una nuova implementazione renderà6T differente da tutti gli smartphone attualmente in commercio, ovvero unoper le impronte digitali posizionatoal6T e il nuovoin-può vantare di essere fra i pochi produttori che sono riusciti ad implementare questa tecnologia e promette di rendere lo sblocco di6T molto più rapido rispetto ai tempi impiegati dagli attuali sensori in commercio che agiscono tramite un tasto fisico.6T: ilalin unat HWBrain.it.