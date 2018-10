Onda anomala trascina la figlia Rose di 5 anni | “L’ho vista per un secondo | poi se n’è

Indonesia - terremoto e tsunami nell’arcipelago di Sulawesi : 384 morti e decine di dispersi. Il video dell’Onda anomala : Il terremoto di magnitudo 7.5 nell’arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della provincia. Lo ha confermato il portavoce dell’istituto geofisico Indonesiano, Hary Tirto Djatmiko. La tv Indonesiana mostra un video girato con il cellulare con una potente onda che colpisce Palu, con persone che urlano e scappano. In precedenza, un portavoce dell’agenzia per i disastri Indonesiana, ...

VENEZIA - NUOVO INCIDENTE IN LAGUNA : SALE A 3 NUMERO MORTI/ Ultime notizie - Onda anomala rovescia barca : VENEZIA, scontro motoscafo-barca di pescatori: due MORTI e quattro feriti. Le Ultime notizie sull'INCIDENTE mortale in LAGUNA, ecco cos'è successo ieri sera(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 09:21:00 GMT)

Nuovo incidente in Laguna - un’Onda anomala rovescia una barca : un morto e quattro feriti [DETTAGLI] : Ancora una tragedia nella Laguna di Venezia, dove già nella notte un incidente aveva causato due morti. Un’onda anomala nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30, ha causato il rovesciamento di un barchino facendo finire in mare cinque persone tra le località Giare di Mira e Valle Averto di Campagna Lupia. Le persone sono state recuperate dalle barche dei diportisti in transito. Un uomo, un 76enne di Campagna Lupia, ha perso la vita, ...

Corsica - Onda anomala in un canyon travolge escursionisti : 5 morti - anche una bimba di 7 anni. “Come uno tsunami” : Un “piccolo tsunami”, provocato dalle abbondanti pioggie, ha travolto e ucciso 5 persone lungo il canyon di Zoicu, in Corsica, nel pomeriggio di mercoledì. Tra loro ci sono anche una bimba di 7 anni e suo padre. Le vittime facevano parte di un gruppo di 13 escursionisti partiti per un’attività di canyoning lungo il torrente, famoso per le sue gole naturali e le sue cascate, che si trova nel sud dell’isola.-- Improvvisamente, a causa delle ...

Corsica - Onda anomala nel canyon : quattro morti - tra cui una bambina di 7 anni : Il gruppo di escursionisti è stato sorpreso da un'ondata di piena e trascinato via. Tra le vittime anche il padre della piccola, sua madre si è invece salvata perché all'ultimo momento ha deciso di rinunciare all'escursione, dato il peggioramento del tempo nel canyon Zoicu.Continua a leggere