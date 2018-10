Omicidio di Noemi Durini | dalla scomparsa alla condanna del fidanzato

Omicidio Noemi Durini - il fidanzato condannato a 18 anni e 8 mesi : La sentenza emessa dal Tribunale dei minori di Lecce dove si è celebrato il processo con rito abbreviato per il 18enne...

Omicidio Noemi - fidanzato condannato a 18 anni : Il gup del tribunale dei Minorenni di Lecce ha condannato L.M., 18 anni, a 18 anni e 8 mesi per l'Omicidio della sedicenne Noemi Durini, di Specchia, avvenuto il 3 settembre dell'anno scorso. Il ...

Omicidio Noemi Durini - condanna a 18 anni e 8 mesi per Lucio Marzo - : Il Tribunale dei Minori di Lecce ha emesso la sentenza per il 18enne reo confesso del delitto della sua fidanzata 16enne, avvenuto nel settembre 2017

Omicidio di Noemi Durini - il fidanzato condannato a 18 anni e 8 mesi : La giovane fu trovata senza vita il 3 settembre 2017. Il 18enne reo confesso aveva nascosto il cadavere, che fu ritrovato dopo 10 giorni

Omicidio Noemi Durini - il fidanzato Lucio Marzo condannato a 18 anni e 8 mesi : Diciotto anni e 8 mesi di reclusione. È la condanna stabilita dal Tribunale dei minorenni di Lecce per Lucio Marzo, il 18enne reo confesso dell’Omicidio della sua fidanzata sedicenne Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 e il cui corpo fu ritrovato dieci giorni dopo in campagna. Il gup Aristodemo Ingusci mercoledì aveva respinto le istanze del difensore di Marzo e fissato per oggi la sentenza, arrivata poco dopo mezzogiorno. La pm Anna ...

Omicidio Noemi Durini - condannato a 18 anni e 8 mesi il fidanzato Lucio Marzo : È stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione Lucio Marzo, il 18enne di Montesardo Salentino reo confesso dell'Omicidio della sua fidanzata sedicenne Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017. Lo ha deciso il Tribunale dei Minorenni di Lecce dove il processo si è celebrato con rito abbreviato."Non potrò mai perdonarlo, bisogna dargli l'ergastolo". Lo ha detto Imma Rizzo, la madre di Noemi. Rizzo ha parlato con i ...

Omicidio Noemi - il fidanzato 18enne condannato a 18 anni di carcere : E' reo confesso dell'Omicidio della 16enne uccisa a colpi di pietre: lo ha deciso il Tribunale dei Minorenni di Lecce dove il processo si è celebrato con rito abbreviato. La madre: "Meritava l'ergastolo"

Omicidio Noemi Durini - oggi sentenza per Lucio Marzo/ Ultime notizie - mamma Imma : "giorno della verità" : Omicidio Noemi Durini, oggi la sentenza per Lucio Marzo: rischia fino a 18 anni di carcere. La mamma della vittima, Imma Rizzo "giorno della verità'.

Omicidio Noemi Durini - oggi sentenza per Lucio Marzo/ Ultime notizie - mamma Imma : “giorno della verità” : Omicidio Noemi Durini, oggi la sentenza per Lucio Marzo: rischia fino a 18 anni di carcere. La mamma della vittima, Imma Rizzo “è il giorno della verità, ho speranza nella legge”(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 11:55:00 GMT)

Omicidio Noemi Durini - difesa Lucio Marzo “Non era in sé”/ Chiesta perizia psichiatrica : domani la sentenza : Omicidio Noemi Durini, pm chiede 18 anni per Lucio Marzo oggi maggiorenne: ultime notizie, processo con rito abbreviato per delitto di Specchia. Giovedì attesa la sentenza del gup(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Omicidio DURINI - DIFESA LUCIO MARZO : "UCCISA PER IMPETO"/ Sorella Noemi "nessuna pena sarà giusta" : OMICIDIO Noemi DURINI, pm chiede 18 anni per LUCIO MARZO oggi maggiorenne: ultime notizie, processo con rito abbreviato per delitto di Specchia. Giovedì attesa la sentenza del gup(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:08:00 GMT)

Omicidio Noemi Durini - chiesti 18 anni di carcere per il fidanzato - : La 16enne di Specchia è stata uccisa il 3 settembre dello scorso anno e il suo corpo è stato ritrovato 10 giorni dopo. Al tribunale dei Minori di Lecce è iniziato il processo con rito abbreviato nei ...

Omicidio Noemi Durini : chiesti 18 anni di carcere per il fidanzato : La richiesta è stata avanzata nell'ambito del processo con rito abbreviato sull'Omicidio di Noemi Durini, uccisa nel settembre dell'anno scorso.Continua a leggere

Omicidio Noemi DURINI - PM “18 ANNI PER LUCIO MARZO”/ Leila - amica della vittima “Per me aveva un complice" : OMICIDIO NOEMI DURINI, pm chiede 18 ANNI per LUCIO Marzo oggi maggiorenne: ultime notizie, processo con rito abbreviato per delitto di Specchia. Giovedì attesa la sentenza del gup(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:16:00 GMT)