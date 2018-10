Oltre la letteratura liquida

huffingtonpost

: Oltre 1700 opere di letteratura e di saggistica dei più grandi autori di sempre. In offerta -25% fino al 31 ottobr… - IBS_it : Oltre 1700 opere di letteratura e di saggistica dei più grandi autori di sempre. In offerta -25% fino al 31 ottobr… - FaziEditore : RT @AntoPagliu: Da oggi in #libreria (oltre che sul mio balcone) 'Miliardario a cinque stelle', il nuovo libro di #TashAw @piegodilibri #Li… - AntoPagliu : Da oggi in #libreria (oltre che sul mio balcone) 'Miliardario a cinque stelle', il nuovo libro di #TashAw… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Daniele Maria Pegorari è professore diitaliana moderna e contemporanea e Sociologia dellanell'Università degli studi Aldo Moro di Bari, dove è nato nel 1970. Conosciuto anche per il grande lavoro di dantista (ricordo, tra le sue pubblicazioni in merito, "Il codice Dante", uscito per Stilo Editrice, una ricerca che ha individuato nella Commedia il 'codice' di un sistema intertestuale a cui moltissimi autori hanno attinto), è un attento osservatore dei nessi trae società contemporanea.Proprio su questi ha voluto fare fuoco in ". Sei lezioni sulla crisi della modernità" (Manni, 2018): il nostro tempo e la sua crisi vengono indagati attraverso sei categorie di calviniana cadenza, che scandiscono il ritmo di un volume estremamente interessante per i cultori della parola scritta e non solo, ...