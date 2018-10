Oltre 85 mila spettatori per la prima settimana di Michelangelo Infinito al Cinema

Tmb Salario Roma - osservatorio impianto rifiuti : “Oltre 3mila segnalazioni di miasmi. Nausea e vertigini dei residenti” : Mal di gola, Nausea o vomito, mal di testa, vertigini, bruciore alla gola e al naso, bruciore agli occhi, difficoltà di respirazione e senso di soffocamento, tosse e problemi intestinali. Sono questi i disturbi più frequenti registrati fra le popolazioni dei quartieri limitrofi all’impianto tmb Ama Salario di Roma. Un dossier, quello dell’osservatorio straordinario del Municipio III, composto da membri dell’amministrazione municipale e ...

USA : stima ADP settembre Oltre attese +230 mila posti di lavoro : Negli States e' stato reso noto che la stima ADP, National Employment Report, sul mondo del lavoro ha evidenziato, nel mese di settembre, una crescita di 230 mila nuovi impieghi. Il dato e' risultato superiore alle attese degli addetti ai lavori che si aspettavano un incremento di ...

Totti - duro colpo per il suo libro : scaricate illegalmente Oltre 10 mila copie : Francesco Totti vittima della pirateria informativa: scaricate illegalmente oltre 10 mila copie del nuovo libro Francesco Totti ha dovuto ingoiare un boccone amaro in questi giorni. Il calciatore, impegnato nelle ultime settimane con la promozione del suo nuovo libro (Un Capitano), è stato infatti vittima della pirateria informativa. La sua autobiografia, edita da Rizzoli, pare […] L'articolo Totti, duro colpo per il suo libro: scaricate ...

Rapinano gioielleria e portano via merce per Oltre 250mila euro - è caccia ai banditi : Chieti - Ammonta a 250 mila euro in oggetti preziosi il bottino della rapina messa a segno ieri sera ai danni della gioielleria Sarni Oro all'interno del centro commerciale Centauro lungo la strada che collega il capoluogo teatino a Francavilla al mare. Le indagini della Squadra Mobile di Chieti puntano sulla pista della malavita pugliese. Si lavora per risalire all'identità dei quattro malviventi, visionando le immagini ...

Pensioni quota 100 - allarme Sanità. "Via Oltre 25 mila medici" : L'appello al Governo di Anaao Assomed: "Spieghi come intende affrontare il fenomeno" SCHEDA / La manovra dalle Pensioni alla flat tax

Pensioni quota 100 - allarme Sanità. "Oltre 25 mila medici in fuga" : L'appello al Governo di Anaao Assomed: "Spieghi come intende affrontare il fenomeno" SCHEDA / La manovra dalle Pensioni alla flat tax

Premio Nobel per la Medicina - tumori : al Pascale Oltre 2mila pazienti trattati con l’immunoterapia : “l’immunoterapia è un vero e proprio tsunami nella lotta contro il cancro e il Premio Nobel assegnato a James Allison e a Tasuku Honjo per i loro studi su questa arma fotografa la portata di questa rivoluzione. L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili le terapie immunoterapiche ai pazienti colpiti da tumori in fase molto avanzata. Basta pensare che all’Istituto ‘Pascale’ di Napoli, dal ...

Sisma in Indonesia - bilancio sempre più grave : Oltre 200mila morti : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del Sisma con successivo tsunami che ha devastato le isola di Sulawesi in Indonesia. La Croce Rossa certifica oltre 200mila vittime. Nella notte decine ...

Dasha Kina - chi è la fidanzata di Stefano Sala/ Modella con Oltre 500 mila follower (Grande Fratello Vip 2018) : Dasha Kina è la fidanzata di Stefano Sala, concorrente del Grande Fratello Vip 2018. Nata a Kiev, è una Modella molto nota nel mono della moda e sui social, dove vanta...(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:12:00 GMT)

Wired Next Fest 2018 - a Firenze Oltre 60mila persone : Si è conclusa il 30 settembre la terza edizione fiorentina del Wired Next Fest, il più importante Festival italiano dedicato alla cultura dell’innovazione, organizzato da Wired Italia. Sono state registrate oltre 60mila persone a Palazzo Vecchio, contro le 52mila dello scorso anno. Più di 140 gli ospiti italiani e internazionali: scienziati, politici, economisti, tecnologi, imprenditori, attori, registi, musicisti e sportivi si sono confrontati ...

Borsa - Milano in caduta libera perde Oltre il 3 - 72%. Piazza Affari giù con le banche. Spred a 267 punti : Le Borse europee proseguono in rosso dopo l’apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-Cinque Stelle. L’indice Ftse Mib, arrivato a perdere oltre il 4,6%, lima in chiusura - 3,72% a 20.711 punti. ...

Oltre 800mila italiani in cura ogni anno per disturbi psichiatrici : Roma, 28 set., askanews, - Sono Oltre 800 mila gli italiani in cura ogni anno per disturbi psichiatrici, per un totale di circa 12 milioni di prestazioni sanitarie erogate. Dei pazienti ospedalizzati, ...

Borsa - Milano in caduta libera perde Oltre il 3 - 9%. Piazza Affari giù con le banche : Le Borse europee proseguono in rosso dopo l’apertura negativa di Wall Street mentre Milano si conferma in caduta libera come reazione alla manovra economica del governo Lega-Cinque Stelle. L’indice d’area Stoxx 600 cede lo 0,8% con le vendite che si concentrano su finanziari e telecomunicazioni. Francoforte perde l’1,66%, Madrid l’1,61%, Parigi ced...

Borsa - Milano in caduta libera perde Oltre il 4 - 6%. Piazza Affari giù con le banche : Non frena la caduta Piazza Affari con il Ftse Mib che arriva a perdere il 4,64% a 20.516 punti. Mentre lo spread tra btp e bund a 276 punti con il rendimento del decennale al 3,22%. Sempre sotto pressione i bancari con Banco Bpm e Bper che lasciano oltre il 10%. Ubi e Unicredit cedono invece oltre il 9%....