Olimpiadi Invernali 2026 | le quattro candidate e le avversarie di Milano-Cortina Le

ACI Milano pronto a collaborare per le Olimpiadi Invernali : “Siamo pronti, anzi prontissimi a mettere a disposizione la nostra esperienza per una manifestazione unica ed eccezionale“. Lo dice Geronimo La Russa, presidente di ACI Milano, commentando la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali del 2026. “Il sindaco Sala e il presidente Fontana possono contare su di noi e sul know-how della struttura […] L'articolo ACI Milano pronto a collaborare per le Olimpiadi ...

Olimpiadi Invernali 2026 - Appendino : 'Continuo battaglia per Torino' : TORINO - ' Per quanto mi riguarda non è finita. Se esiste Milano-Cortina , cosa che non c'è perché non esiste un dossier, esiste anche Torino . E io credo che per correttezza e trasparenza nei ...

Olimpiadi Invernali - Torino non molla la presa : la sindaca Appendino torna all’assalto : Olimpiadi invernali, Torino è stata per il momento tagliata fuori dalla candidatura di Milano-Cortina, ma non sembra essere finita “Io credo che per correttezza e trasparenza nei confronti dei cittadini bisognerebbe mettere a confronto le due candidature e mettere ai voti le due candidature“. Lo ha sottolineato la sindaca di Torino Chiara Appendino, intervendo alla trasmissione di Radio 1 ‘Radio Anch’io’. ...

Olimpiadi Invernali - Di Maio rincara la dose : “le paghi Malagò” : Di Maio ha parlato nuovamente delle Olimpiadi invernali dopo la candidatura congiunta Milano-Cortina Le Olimpiadi “si potevamo fare in una sola città e avremmo anche aiutato. Ma decide il Coni, Malagò ha deciso che si dovessero fare a tre. Quando si fa così io sono un po’ scettico”. Lo ha detto Luigi Di Maio, a Rtl 102.5, a proposito della candidatura per i Giochi invernali a Milano e Cortina da cui è rimasta fuori ...

Olimpiadi Invernali 2026 - la cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona? Il sindaco Sboarina : “Darebbe un valore aggiunto” : Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 e la cerimonia d’Apertura potrebbe svolgersi nella suggestiva location dell’Arena di Verona. L’anfiteatro romano, simbolo della città veneta, inaugurerebbe in modo unico la rassegna a cinque cerchi, unendo lo sport con il fascino della storia italiana. La proposta è arrivata direttamente dal sindaco Federico Sboarina, che in una nota ...

Malagò : Milano-Cortina unica candidatura per Olimpiadi Invernali 2026 : Roma – Nulla in contrario verso una nuova candidatura italiana ma ad oggi l’unica sul tavolo per le Olimpiadi invernali 2026 e’ quella Milano-Cortina. “Ho auspicato fino all’ultimo che potesse andare avanti. Era un’idea bella innovativa, coraggiosa. Torino non ha accettato senza garanzie, mentre le regioni di Lombardia e Veneto lo vogliono sostenere. Non c’era alternativa”. Lo ha detto il ...

Olimpiadi Invernali - alla premiazione del volley piovono fischi su Appendino : Presente anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti, che ha la delega allo Sport, la contestazione - a sorpresa - ha riguardato solo la sindaga ...

Olimpiadi Invernali - incredibile opposizione di Di Maio : “Milano-Cortina? Se le paghino loro” : Luigi di Maio contro la candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali, i 5 stelle si oppongono all’evento dopo l’esclusione di Torino “Dopo che è saltata l’ipotesi a tre la nostra posizione è molto semplice: chi vuole fare o se le paga da solo o non si fanno”. Così il ministro dello sviluppo, Luigi di Maio a margine dell’iniziativa Uilm. “E si dovranno pagare sia i costi diretti che i costi ...

OLIMPIADI 2026 - ITALIA CANDIDA MILANO-CORTINA/ Ultime notizie Olimpiadi Invernali - Coni : "progetto innovativo" : Olimpiadi 2026: ufficiale la CANDIDAtura Milano Cortina per i Giochi Invernali, Torino esclusa dalla scelta del Coni. La gioia di Fontana e Zaia, arrabbiata Appendino(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina - Zaia al settimo cielo : “candidatura dal valore enorme” : Olimpiadi invernali, la candidatura Milano-Cortina ha scatenato la rabbia dal fronte torinese, ma anche la soddisfazione di Zaia “È una bella notizia che ‘dedichiamo’ a quei 2-3 lazzaroni che abbiamo trovato strada facendo che dicevano che era tutto un’invenzione la candidatura di Cortina. Prendano atto che al congresso del Cio, il presidente del Coni Malagò ci va con la candidatura Cortina-Milano. Il che significa ...

Olimpiadi Invernali 2026 - l’Italia candida Milano e Cortina : (Foto: AFP/Getty Images) Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) ha ufficializzato la candidatura coordinata di Milano e Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha scritto al Comitato olimpico internazionale (Cio), che dovrà scegliere chi ospiterà i Giochi, garantendo l’appoggio governativo. Il Consiglio dei ministri ha infatti avallato la candidatura italiana durante il consesso di ...

Olimpiadi - il Coni ufficializza la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali 2026 : Con tanti saluti alla sindaca grillina di Torino Chiara Appendino : il Coni ha ufficialmente presentato al Comitato Olimpico internazionale la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali ...

Olimpiadi 2026/ Coni - ufficiale la candidatura Milano Cortina per i Giochi invernali - Torino esclusa : Olimpiadi 2026: ufficiale la candidatura Milano Cortina per i Giochi invernali, Torino esclusa dalla scelta del Coni. La gioia di Fontana e Zaia, arrabbiata Appendino(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 13:05:00 GMT)

Olimpiadi Invernali - candidatura Milano-Cortina : la sindaca Appendino tuona! : Chiara Appendino, sindaca di Torino, ha parlato del caso relativo alle Olimpiadi invernali: candidatura Milano-Cortina “E’ una candidatura per noi incomprensibile, si tratta di andare a costruire ed edificare dove non ci sono gli impianti, Torino era la meno costosa chi si assume questa responsabilità dovrà spiegarlo al Paese”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a proposito della decisione del Coni di ...