Olimpiadi | da Venezia lanciata la sfida per il 2026 a Stoccolma | Erzurum e Calgary 3

Olimpiadi : da Venezia lanciata la sfida per il 2026 a Stoccolma - Erzurum e Calgary (4) : (AdnKronos) - Non manca una parte riservata al “saper fare” dei territori interessati, che hanno già varie esperienze organizzative di caratura internazionali, tra le quali l’Expo di Milano, i Mondiali 2018 di Pattinaggio di Figura, i Mondiali di Sci Nordico del 2013, i Mondiali di Curling del 2010

Olimpiadi : da Venezia lanciata la sfida per il 2026 a Stoccolma - Erzurum e Calgary (2) : (AdnKronos) - Il dossier che si sta limando dovrà rispondere in maniera esaustiva a un pacchetto di ben 132 domande specifiche avanzate dal Cio ma, hanno detto all’unisono Zaia, Fontana, Sala e Ghedina, “Milano/Cortina è davvero una candidatura nuova, che risponde in ogni aspetto alla direttiva Cio