Olimpiadi 2026 Erzurum esclusa | più chance per Milano e Cortina Samaranch ' Candidatura

Olimpiadi 2026 - Samaranch : 'Milano-Cortina è un progetto robusto' : 'Conosco bene l'Italia, ho sposato un'italiana. Sono certo che quello di Milano-Cortina sia un progetto robusto, attraente e interessante'. Così il vice presidente del Cio, Juan Antonio Samaranch jr, ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Erzurum esclusa! Restano in corsa Milano-Cortina - Calgary e Stoccolma : Erzurum non c’è più. La candidatura turca per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 muore per annuncio diretto del presidente del CIO Thomas Bach, lasciando così in piedi le sole candidature di Milano-Cortina, di Calgary e di Stoccolma. Nel corso della riunione del Board esecutivo del CIO a Buenos Aires, la decisione sarebbe stata appresa, secondo le prime indiscrezioni, a causa dell’inadeguatezza delle infrastrutture necessarie a ...

Olimpiadi Invernali 2026 : da palazzo Balbi parte la corsa di Milano e Cortina : palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto, segna quello che può considerarsi il vero inizio della corsa olimpica di Milano e Cortina per i Giochi Invernali del 2026. Si sono ritrovati il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, quello di Cortina Giampietro Ghedina, i Presidenti di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, la rappresentante del CONI Diana Bianchedi e infine Giorgio Re, che sta mettendo mano al report assieme all’agenzia ...

Olimpiadi 2026 - la città turca di Erzurum esclusa dalla lista. Samaranch : “Il progetto Milano-Cortina solido e bellissimo” : La città turca di Erzurum è stata esclusa dalla lista ufficiale delle città candidate ad organizzare le Olimpiadi invernali del 2026. Lo ha annunciato il presidente del Cio, Thomas Bach, a Buenos Aires dove si è riunito il Board esecutivo del Comitato olimpico internazionale. ...

Olimpiadi : da Venezia lanciata la sfida per il 2026 a Stoccolma - Erzurum e Calgary (3) : (AdnKronos) - La documentazione resa nota oggi, pur rispettando la necessità della riservatezza, ha svelato comunque particolari interessanti. Il “cluster” Milano-Valtellina prevede di ospitare 79 giorni di gara e 2.756 tra atleti e tecnici e di assegnare 46 medaglie. Due i villaggi olimpici in Lomb

Olimpiadi : da Venezia lanciata la sfida per il 2026 a Stoccolma - Erzurum e Calgary (4) : (AdnKronos) - Non manca una parte riservata al “saper fare” dei territori interessati, che hanno già varie esperienze organizzative di caratura internazionali, tra le quali l’Expo di Milano, i Mondiali 2018 di Pattinaggio di Figura, i Mondiali di Sci Nordico del 2013, i Mondiali di Curling del 2010

Olimpiadi : da Venezia lanciata la sfida per il 2026 a Stoccolma - Erzurum e Calgary (2) : (AdnKronos) - Il dossier che si sta limando dovrà rispondere in maniera esaustiva a un pacchetto di ben 132 domande specifiche avanzate dal Cio ma, hanno detto all’unisono Zaia, Fontana, Sala e Ghedina, “Milano/Cortina è davvero una candidatura nuova, che risponde in ogni aspetto alla direttiva Cio

Olimpiadi 2026 : Milano Cortina in short list candidate - Torino no : Venezia – In queste ore il presidente del Coni, Giovanni Malago’, sta atterrando a Buenos Aires per la sessione del Cio in cui saranno valutati i dossier e che portera’ poi, all’inizio della settimana, alla definizione della short list delle candidature che potranno presentare il dossier definitivo e si giocheranno l’assegnazione. Ovviamente, il Cio definira’ la short list sulla base dei dossier che sta ...

Olimpiadi Invernali 2026 : le quattro candidate e le avversarie di Milano-Cortina. Le favorite e la data di assegnazione dei Giochi : Milano-Cortina, questa è la candidatura che il Coni ha ufficialmente presentato al Cio per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026. L’Italia si fa avanti con questo binomio, pronta a sfidare Stoccolma, Calgary ed Erzurum nella corsa verso la possibilità di ospitare la rassegna a cinque cerchi. A meno di un anno dal momento della scelta ufficiale, la cordata che unisce il capoluogo lombardo alla Perla delle Dolomiti nutre serie ambizioni di ...

Olimpiadi 2026 - corsa a quattro : Ma nemmeno Stoccolma naviga in acque tranquille, e non solo per l'incertezza politica che avvolge la Svezia, ancora senza un governo dopo le ultime elezioni. All'hotel Hilton di Buenos Aires non è ...

Olimpiadi 2026 - Fontana : 'Fiducioso - ce la caviamo senza soldi da Governo' : 'Credo che sia una fake news quella foto, perché Milano è molto ma molto, molto più bella'. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al Pirellone a chi gli chiedeva dello ...