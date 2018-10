OLANDA ACCUSA | CYBERATTACCO DALLA RUSSIA Ultime notizie | Bloomberg

OLANDA ACCUSA - cyberattacco da Mosca : ANSA, - L'AJA, 4 OTT - L' Olanda accusa la Russia di avere messo a segno un attacco contro l'Opac, l'Agenzia per la proibizione della armi chimiche, che ha sede all'Aja. Il ministro della Difesa ...

OLANDA - sette arresti con l’accusa di terrorismo : “Volevano sferrare attacco con Kalashnikov e cinture esplosive” : sette arresti e un “grande attentato terroristico” sventato nei Paesi Bassi. A riferirlo è la Procura nazionale all’Aja rendendo nota l’operazione della polizia che ha portato in carcere gli aspiranti attentatori nelle città di Arnhem e di Weert. Stando al racconto della Procura, i fermati avevano in mente di compiere un attacco su ampia scala durante un importante evento, armati di fucili d’assalto Ak-47 ( Kalashnikov ) e ...

Chiesa OLANDA accusata di avere coperto abusi per anni : Nel corso di 65 anni , venti dei 39 cardinali olandesi, vescovi e loro ausiliari che si sono susseguiti risulterebbero coinvolti nella copertura di abusi sessuali nei confronti di minori, commessi tra ...

