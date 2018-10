Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018 | un uomo o una donna?

Anticipazioni GF Vip : Nuovo concorrente in arrivo. E’ Taylor Mega? : Taylor Mega nuova concorrente del Grande Fratello Vip? Inutile negarlo, le prime due puntate della terza edizione del GF Vip hanno stentato molto negli ascolti. Difatti il reality show vip condotto da Ilary Blasi, al momento, non ha appassionato molto gli spettatori da casa, complice forse un cast al di sotto delle aspettative. Per tale ragione Lunedì prossimo, come rivelato dai promo che sono passati in queste ultime ore su Canale 5, entrerà ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona Nuovo concorrente nella Casa? Ecco la verità : Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip ? La voce sta facendo il giro del web. Sembrerebbe infatti che gli autori del Gf Vip stiano facendo carte false per avere l'ex re dei paparazzi in ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona Nuovo concorrente nella Casa? Ecco la verità : Fabrizio Corona nella casa del Grande Fratello Vip ? La voce sta facendo il giro del web. Sembrerebbe infatti che gli autori del Gf Vip stiano facendo carte false per avere l'ex re dei paparazzi in ...

Carlo Cracco arriva su Netflix come concorrente di The Final Table : il Nuovo show in cui si sfidano chef da tutto il mondo : Da giudice a concorrente. Carlo Cracco ha lasciato Masterchef e si prepara all’esordio su Netflix a The Final Table, una competizione culinaria globale in cui a sfidarsi saranno i migliori cuochi provenienti da tutto il mondo, ciascuno in rappresentanza del proprio Paese, con l’unico obiettivo di ottenere un posto alla “tavola Finale” e sedersi insieme a nove leggendarie icone culinarie internazionali. E pensare che, con ...