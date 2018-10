Nuova allerta della Protezione Civile per domani | pesante maltempo al Sud Previsioni e

Allerta Meteo - ciclone al Sud : Nuova violenta ondata temporalesca in risalita verso Sicilia e Calabria - maltempo anche nelle altre Regioni [LIVE] : 1/5 ...

Maltempo al Sud - piogge torrenziali : Nuova allerta Meteo di Estofex - allarme estremo per le zone Joniche : Allerta Meteo – Pericolosa Allerta Meteo di livello 2 emessa da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per il Sud Italia, la Sicilia meridionale e il Mar Ionio, principalmente per piogge intense e forti raffiche di vento e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e tornado. Livello di Allerta 1 per nubifragi, invece, per il Mar Tirreno e le aree circostanti. Entrambe le allerte si intendono valide fino alle 8 (ora italiana) di ...

Campania - Nuova allerta maltempo : temporali a partire dal pomeriggio : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore Giallo per piogge e temporali a partire dalle 14 di oggi su tutto il territorio campano eccezion fatta ...

Cozze dalla Grecia : Nuova allerta Escherichia Coli in Italia - rischi da non sottovalutare : Ancora pericolo Escherichia Coli per le Cozze. Stavolta l'allarme riguarda quelle "vive" provenienti dalla Grecia e la cui distribuzione avrebbe già interessato tutta Italia. L'allarme arriva dal Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. Si tratta di una nuova segnalazione e che non ha a che vedere con quella che, nei giorni scorsi, aveva già interessato i molluschi distribuiti nel Bel Paese. Si sa poco riguardo ai ...

Campania - Nuova allerta meteo : temporali e bombe d'acqua fino alle 20 : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica gialla per temporali valido dalle 14 alle 20 di oggi per le zone Alto Volturno, Matese, ...

Allerta Meteo - Nuova potente tempesta di vento su Isole Britanniche e Scandinavia : forti piogge e venti di 130-160 km/h [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

"Eri su un sito porno : paga o inviamo un video ai tuoi contatti". La polizia allerta su una Nuova truffa del web : Una mail inviata agli utenti che navigano nel mondo del porno, la minaccia di rivelare "tutti i segreti" e la richiesta di soldi per evitare la diffusione dei filmati. È questa la nuova truffa della rete. I malcapitati venivano contattati tramite posta elettronica e Adnkronos riporta parte del testo della mail: "Come avrai indovinato, il tuo account è stato hackerato. Su uno dei siti per adulti che hai visitato, hai preso un virus ...

Olbia e Gallura - Nuova allerta meteo per forti piogge e temporali : nuova allerta meteo. La Protezione civile della Sardegna ha aggiornato i bollettini di criticità sul tempo previsto per la giornata di domani 19 settembre. A Olbia e in Gallura, domani dalle prime ore ...

Ciclone di Ferragosto - Nuova allerta meteo della Protezione Civile per il 15 Agosto : maltempo in gran parte d’Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – La perturbazione atlantica presente sull’Italia causerà nelle prossime ore un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro e al meridione con rovesci e temporali localmente forti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore ...

Nuova allerta caldo : caldo e afa non mollano la presa. Anche oggi sono ben 11 le città caratterizzate dall'allerta rossa : Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Trieste, Venezia e Verona. E ...

Nubifragi - fulmini e grandine : Nuova allerta maltempo al Centro-Sud : 'Un sistema di correnti d'aria più fredda proveniente dall'Europa orientale favorirà domani una instabilità più diffusa sul nostro Paese, con rovesci o temporali sparsi, prevalentemente concentrati ...