Notte in ospedale per Keita | dimissioni in giornata

Liverpool - Notte tranquilla in ospedale per Keita : oggi le dimissioni e il rientro in Inghilterra : Il centrocampista del Liverpool ha trascorso tranquillamente la notte in ospedale, oggi effettuerà gli ultimi accertamenti prima di essere dimesso e tornare in Inghilterra notte tranquilla per Naby Keita, il centrocampista del Liverpool ricoverato presso l’ospedale Cardarelli dopo i dolori alla schiena accusati nel corso del match di Champions League contro il Napoli. Il guineano non ha avuto complicazioni, trascorrendo serenamente ...