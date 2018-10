Non so se questa polemica sia più penosa o più ridicola Il direttore del Tg1

Lampedusa ricorda i migranti morti in mare. Il sindaco : "Noi siamo sempre qui - questa volta il governo Non c'è" : "Proteggere le persone, non i confini". Lampedusa non dimentica, ma rilancia la sfida della solidarietà e dell'inclusione. In difesa dei più deboli: i migranti. Una marcia silenziosa, sotto un cielo plumbeo, ha attraversato le vie di Lampedusa in ricordo delle 368 vittime della strage di Lampedusa, avvenuta il 3 ottobre 2013. In prima fila, con uno striscione che recita "Proteggere le persone, non i confini", tra gli altri, il ...

Manchester United - Shearer 'Pogba Non è degno di questa maglia' : ROMA - 'Paul Pogba è l'acquisto più costoso nella storia del club ma non avrebbe neanche pulito gli scarpini alle grandi stelle che hanno giocato al Manchester United '. È il duro attacco dell'ex ...

FESTA DEI NonNI - 2 OTTOBRE 2018/ Cos'è questa festa e che significato ha oggi : 2 OTTOBRE 2018, festa dei NONNI: Cos'è e perché si festeggia la ricorrenza dedicata agli "over" che rappresentano un cardine insostituibile della famiglia italiana(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 01:25:00 GMT)

Sci alpino - Federica BrigNone prosegue nel suo programma di recupero : questa settimana in pista a Saas Fee : Brignone ancora in pista questa settimana a Saas Fee insieme alle velociste di Coppa Europa Continua il periodo di avvicinamento alla neve per Federica Brignone. La ventottenne valdostana, ferma per 45 giorni, è tornata a sciare i campo libero settimana scorsa al Passo dello Stelvio e nei prossimi giorni intensificherà l’impegno sul ghiacciaio svizzero di Saas Fee fino a sabato 6 ottobre, dove si allenerà con il tecnico Marcello ...

F1 - Verstappen su di giri dopo il quinto posto di Sochi : “Non mi aspettavo questa super rimonta” : Il pilota olandese è tornato sulla prestazione fornita a Sochi, che gli ha permesso di chiudere al quinto posto dopo essere partito penultimo Una rimonta pazzesca, partita già dal primo giro e completata all’ottavo, con il quinto posto ottenuto alle spalle di Raikkonen. Gara da ricordare per Max Verstappen che, nel giorno del suo ventunesimo compleanno, piazza una piccola impresa che aumenta la considerazione dell’olandese ...

F1 - Verstappen sorpreso : “Non mi aspettavo questa competitività - un peccato aver dovuto cambiare le gomme” : Il pilota olandese ha parlato dopo il Gp di Russia, chiuso al quinto posto dopo essere partito dall’ultima fila Ottava vittoria stagionale, la settantesima in carriera, per Lewis Hamilton che vince il Gp di Russia facendo un passo avanti importante verso la conquista del titolo mondiale. photo4/Lapresse Il pilota della Mercedes precede sul traguardo il compagno di scuderia Valtteri Bottas e la Ferrari di Sebastian Vettel, che perde ...

F1 - Ricciardo ammette : “Non faremo le qualifiche - ma se avessimo avuto questa possibilità ci saremmo divertiti” : Il pilota australiano si è detto soddisfatto del comportamento della sua monoposto, svelando di avere ottime sensazioni in vista della gara Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Russia sul circuito di Sochi. Il leader iridato, al volante della Mercedes, ha girato in 1’33″385 precedendo il compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas e le due Red Bull di Max Verstappen e ...

Il parroco amico del ministro Fontana : 'In questa chiesa solo uomini - la messa in latino Non è per tutti' : Ma non mancano anche le dichiarazioni sulle donne e sulla loro capacità di concentrarsi: "In questa chiesa vengono solo uomini, perché le ragazze e le donne si sono molto adeguate a questo mondo e ...

Lino Banfi : "I miei colleghi andavano ai festini - io restavo a casa con mia moglie. A Lucia devo tutto. Non meritava questa malattia" : "Fin dall'inizio, quando i miei colleghi si divertivano tra sesso e festini, io stavo a casa con le pantofole, con la moglie e i figli". La fama non ha mai dato alla testa a Lino Banfi, da sempre fortemente ancorato alla sua famiglia e legato ai suoi fan, ai quali non nega mai un autografo, un sorriso, una battuta. L'attore ha recentemente rivelato che la moglie è affetta da una grave malattia. In un'intervista rilasciata al settimanale ...

Scanzi a Farinetti : “Tua idea di sinistra piace a imprenditori - Non a classe operaia”. “Evita questa visione marxista” : Vis-à-vis a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti, sulle chiusure domenicali delle attività commerciali e sullo stato del Pd. Scanzi commenta, in primis, l’audio del portavoce del presidente del Consiglio: “C’è chi sostiene addirittura che la nota vocale di Rocco Casalino sia stata artatamente messa fuori proprio dal M5s per dimostrare che loro ...

Questa mamma resta sveglia tutta la notte mantenendo la testa del figlio per Non farlo morire : Per mesi e mesi i medici hanno detto non c'era niente di sbagliato in Hugo, prima che gli fosse diagnosticata quella rara malattia genetica. Il bimbo oggi ha sei anni e oramai da tempo la madre resta sveglia accanto a lui per evitare che muoia nel sonno.Continua a leggere

Roma - un grande ex : 'Pastore Non idoneo a questa squadra - si sapeva...' : Fabio Petruzzi , ex difensore della Roma , parla a RMC Sport di Javier Pastore , trequartista giallorosso arrivato in estate dal PSG : ''La società giallorossa ha commesso degli errori durante la campagna acquisti. Pastore è stato preso per il nome, si ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Camilla Alessio d’argento - la gioia dell’azzurra : “Non ero nemmeno sicura di fare questa crono” : Tutta la gioia di Camilla Alessio dopo l’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018 Camilla Alessio sprizza gioia da tutti i pori per la splendida medaglia d’argento conquistata nel mondiale della cronometro juniores. Stenta ancora a crederci. Il suo obiettivo era la Top Ten e alla fine si ritrova sul secondo gradino del podio battuta solo dall’olandese Rozemarijn ...