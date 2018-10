“Non dirlo al mio capo 2” – Quarta puntata del 4 ottobre 2018 – Anticipazioni e trama

“Non dirlo al mio capo 2” – Terza puntata del 27 settembre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Terza puntata del 27 settembre 2018 – Anticipazioni e ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Terza puntata del 27 settembre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Terza puntata del 27 settembre 2018 – Anticipazioni e ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Seconda puntata del 20 settembre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, Seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Seconda puntata del 20 settembre 2018 – Anticipazioni e ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Seconda puntata del 20 settembre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, Seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Seconda puntata del 20 settembre 2018 – Anticipazioni e ...

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai 1 con “Non dirlo al mio capo 2” : Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai1 nella seconda stagione della seguitissima commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Prima puntata del 13 settembre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, la fiction della Lux Wide che aveva esordito nella Primavera del 2016 ottenendo ottimi riscontri, torna da questa sera in onda in Prima serata su Raiuno con la nuova serie. Protagonisti sempre Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Prima puntata del 13 settembre 2018 – Anticipazioni e ...

Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai 1 con “Non dirlo al mio capo 2” : Vanessa Incontrada e Lino Guanciale tornano su Rai1 nella seconda stagione della seguitissima commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Lisa ormai è ufficialmente per tutti la mamma di due creature con tanto di foto sulla scrivania, ed è ormai noto anche che Enrico è sposato, anche se il tradimento di lei li ha fatti allontanare. Insomma ora ...