Non dirlo al mio capo 2 | diretta quarta puntata | il padre di Nina

Non dirlo AL MIO CAPO 2 - anticipazioni quinta puntata dell’11 ottobre : anticipazioni quinta puntata della fiction Non DIRLO al mio CAPO 2, in onda giovedì 11 ottobre 2018 su Rai 1 in prima serata: Da grande – Nina ed Enrico sono ritornati a vivere insieme, ma lui mostra attenzione nei confronti di Lisa e si impegna con generosità nello scrivere la memoria difensiva per farle avere l’affidamento di Aurora. In amore, Lisa ha iniziato una storia con Diego che viene ben accolto anche dalla sua famiglia allargata, ...

Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2 : Lisa riceve una brutta notizia : Non dirlo al mio capo 2: Anticipazioni quinta puntata Prosegue la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Anche questa seconda stagione sta ottenendo un ottimo successo, gli ascolti sono sempre molto alti. Non ci stupiscono i risultati relativi allo share, i protagonisti sono molto amati e i fan li seguono in qualsiasi serie televisiva. […] L'articolo Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2: Lisa riceve una brutta notizia proviene ...

Non dirlo al mio capo 2 - diretta quarta puntata : il segreto di Nina : -Di seguito, il liveblogging della quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2- [live_placement]Ancora bugie, ma non solo per Lisa (Vanessa Incontrada), protagonista di Non dirlo al mio capo 2. Nella quarta puntata, in onda questa sera, 4 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno, anche gli altri personaggi si trovano di fronte a qualche menzogna ed alle loro conseguenze.prosegui la letturaNon dirlo al mio capo 2, diretta quarta puntata: il segreto di ...

Non dirlo al mio capo 2 - diretta quarta puntata : -Di seguito, il liveblogging della quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2- [live_placement]Ancora bugie, ma non solo per Lisa (Vanessa Incontrada), protagonista di Non dirlo al mio capo 2. Nella quarta puntata, in onda questa sera, 4 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno, anche gli altri personaggi si trovano di fronte a qualche menzogna ed alle loro conseguenze.prosegui la letturaNon dirlo al mio capo 2, diretta quarta puntata pubblicato ...

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada : il rapporto dopo Non dirlo al mio capo : Vanessa Incontrada racconta il suo collega Lino Guanciale Lino Guanciale e Vanessa Incontrada sono i protagonisti di Non dirlo al mio capo, fortunata serie di Rai 1 giunta alla seconda stagione. Vanessa raconta al settimanale Vero l’uomo e l’artista fantastico che è Lino Guanciale. Di lui Vanessa dice: ” Eccezionale! Oltre che un uomo fantastico, da sposare”. […] L'articolo Lino Guanciale e Vanessa Incontrada: il ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Quarta puntata del 4 ottobre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Quarta puntata del 4 ottobre 2018 – Anticipazioni e trama. ...

Non dirlo al mio capo 2 - quinta puntata : una proposta sconvolgente : Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2, quinta puntata: Lisa diventa avvocato Non dirlo al mio capo 2, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, continua a tenere incollati alla tv più di 4 milioni e mezzo di telespettatori ogni giovedì. Cosa succederà nella quinta puntata di Non dirlo al mio capo 2 che andrà in onda giovedì 11 ottobre? Diego, l’uomo con cui Lisa si è sfogata la sera prima, arriva allo studio Vinci. ...

Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata : trama e anticipazioni 11 ottobre : NON dirlo AL MIO capo 2 quinta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Rai 1 la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del quinto appuntamento giovedì 11 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 11 ottobre Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata episodio 9 Da grande. Nina e Enrico, per ...

Non dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni quarta puntata : Enrico e Nina di nuovo insieme - ma... : Non dirlo al mio capo 2, Anticipazioni quarta puntata 4 ottobre: Nina è incinta? Lisa vicina a Diego mentre Mia, delusa da Aurora e Romeo, prende una difficile decisione.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 20:12:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2 - Lisa finisce tra le braccia di Diego : anticipazioni puntata 4 ottobre : Giovedì 4 ottobre va in onda, rigorosamente su Rai1 in prima serata a partire dalle 21.25, il nuovo episodio della fiction di grande successo (anche con l’esordio della nuova stagione) Non dirlo al mio capo, prodotta da LuxVide in collaborazione con Rai Fiction. La protagonista è sempre lei, Vanessa Incontrada alias Lisa, madre lavoratrice costretta a nascondere prima i figli e adesso una abilitazione mancata al suo capo (di cui è ...

Quarta puntata di Non dirlo al Mio Capo 2 - tra Nina incinta e Lisa tra le braccia di Diego? Anticipazioni 4 ottobre : La Quarta puntata di Non Dirlo al Mio Capo 2 entra nel vivo della storia. L'ultimo episodio in onda la scorsa settimana si era concluso con una scena shock: Nina potrebbe essere incinta, e il padre sembra proprio Enrico. Lisa, intanto, è nei guai perché rischia di perdere i suoi figli, ma Enrico sarà disposto a schierarsi dalla sua parte? Ecco le Anticipazioni sulla Quarta puntata di stasera, 4 ottobre, in onda su Rai1. Si intitola "A tuo ...

Non dirlo al mio capo 2 Anticipazioni : stasera la quarta puntata : In questi due nuovi episodi della fiction Rai, intitolati "A tuo rischio e pericolo" e "Lo sguardo degli altri", vedremo Lisa cercare di mantenere una relazione poco impegnativa con Diego.

"Non dirlo al mio capo 2" - le anticipazioni della quarta puntata : Giovedì 4 ottobre, in prima serata Rai 1, un nuovo appuntamento con la fiction che ha come protagonisti Vanessa Incontrada e...

Non dirlo al mio capo 2 - anticipazioni quarta puntata : Ancora bugie, ma non solo per Lisa (Vanessa Incontrada), protagonista di Non dirlo al mio capo 2. Nella quarta puntata, in onda questa sera, 4 ottobre 2018, alle 21:25 su Raiuno, anche gli altri personaggi si trovano di fronte a qualche menzogna ed alle loro conseguenze.Non dirlo al mio capo 2, anticipazioni quarta puntata Nel primo episodio, "A tuo rischio e pericolo", Lisa è un po' delusa perché Diego (Iago Garcia) non l'ha baciata mentre ...