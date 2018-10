Non dare i numeri

La ‘nuova’ Maria Elena Boschi : così Non s’era mai vista. Altro che la ‘sobria’ ministra… Che ne pensate? Guardare le foto per credere (o criticare) : Maria Elena Boschi foto per Maxim: un servizio fotografico del tutto ‘inedito’ per l’esponente politico italiano. L’ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Gentiloni, nonché ministro senza portafoglio per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento nel Governo Renzi, decide di ‘mostrarsi’ come una vera e propria modella e si concede uno ...

Polemica Lory Del Santo : 'Assente al funerale per paura di Non andare al Grande Fratello' : Lory Del Santo questa settimana si è fatta coraggio e ha scelto di raccontare per la prima volta in televisione il dramma personale che l'ha colpita, riguardante la morte del figlio di appena 19 anni. Un vero e proprio trauma per la showgirl che gia' diversi anni fa perse un altro figlio, Conor, avuto dal chitarrista Eric Clapton. Nel corso dell'intervista a Verissimo, la Del Santo ammise che le sarebbe piaciuto poter partecipare alla nuova ...

FESTA DEI NonNI 2018/ Le frasi d'auguri da dedicare e i migliori film da guardare con i nipoti : 2 ottobre 2018, FESTA dei NONNI: frasi d'auguri da dedicare, aforismi e poesia. Le iniziative più importanti in tutta Italia: Lino Banfi testimonial d'eccezione. (Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:22:00 GMT)

TIM - nuove offerte da Non perdere per sfidare Vodafone - Wind e Iliad - Costi e dettagli promozioni 'Operator attack' : TIM, nuove offerta da non perdere per sfidare Vodafone, Wind e Iliad. Fonte foto: feedrssreader.com TIM, nuove offerte da non perdere per sfidare Vodafone, Wind e Iliad - Costi e dettagli promozioni '...

Fondi per l’immigrazione - arrestato il sindaco di Riace «Io Non sto a guardare se i documenti sono a posto» : Il primo cittadino Domenico Lucano è agli arresti domiciliari. L’accusa anche di fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti

Reddito cittadinanza - Travaglio vs Brera : “Perché Non si dovrebbe dare un reddito minimo a chi Non ha un euro?” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Guido Maria Brera, finanziere e co-fondatore del gruppo Kairos. Il tema del dibattito è il reddito di cittadinanza, sul quale Brera espone tutte le sue perplessità: “Mi fanno orrore le dichiarazioni del viceministro Laura Castelli, che ha detto che questo reddito viene dato nel bancomat. Quindi, poi, quando fai acquisti, non hai soldi in tasca ma ...

NBA - Joakim Noah Non ne può più dei New York Knicks : 'Lasciatemi andare!' : Fino a pochi giorni fa sembrava tutto pronto per l'atteso addio tra Joakim Noah e i New York Knicks, ma a una settimana dall'inizio dei training camp ancora non è stato annunciato nulla su una loro ...

Elisa Isoardi - il messaggio d'amore su Instagram : «Non guardare dove metti i piedi». Ecco chi è l'autore : Elisa Isoardi su Instagram non nasconde il suo lato romantico. Elisa Isoardi ha condiviso con i suoi follower una frase d'amore che è anche un consiglio per tutti gli innamorati o a quanti...

BOOM! Temptation Island Vip : Patrick Non sta più solo a guardare – Foto esclusive : Patrick a Temptation Island Vip A Temptation Island Vip un nuovo avvicinamento rompe gli equilibri, già piuttosto precari, nella coppia ’stellare’ composta da Valeria Marini e Patrick Baldassari. Questa volta, però, è il fidanzato a concedersi alle attenzioni di una single, dopo aver assistito fin dal primo giorno alle ‘effusioni’ tra la sua Valeriona e il tentatore Ivan, che continuano il loro personale gioco della ...

Guidare una Mustang? Non è un sogno! : Ford ha celebrato il World Dream Day – la giornata internazionale dedicata ai sogni – realizzando uno dei più adrenalinici degli appassionati di performance car: “risvegliarsi” al volante di una Mustang. Il 25 settembre nella Giornata Internazionale dedicata ai Sogni, dalla quale nasce l’hashtag #WorldDreamDay, quello di tre fortunati Mustang Dreamers si è trasformato in […] L'articolo Guidare una Mustang? Non è un sogno! sembra ...

Inghilterra - insegnante Non la lascia andare in bagno : bimba torna a casa sporca di sangue : Una vicenda [VIDEO]quella verificatasi in Inghilterra, precisamente nell'East Sussex, che sicuramente fara' storcere il naso ai più, visto che una bambina di appena undici anni è stata costretta a restare seduta in classe dalla propria insegnante, nonostante avesse avuto la sua prima mestruazione. Alla richiesta di poter andare in bagno, infatti, la docente ha rifiutato di lasciarla uscire e l'ha costretta a re le lezioni con gli abiti sporchi ...

LOREDANA BERTÈ/ Video - caduta a Che tempo che fa e Non si rialza - poi annuncia : "voglio andare a Sanremo" : LOREDANA BERTÈ torna ospite del programma Che tempo che fa, dove si era già raccontata. Stavolta ha un nuovo album da presentare, che rappresenta la sua rinascita(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 00:12:00 GMT)

Piatek continua a bombardare : doppietta in FrosiNone-Genoa [VIDEO] : Frosinone-Genoa, Piatek continua a far gol con continuità, il centravanti del Grifone sta impressionando la nostra Serie A Frosinone-Genoa si trova al momento all’intervallo sul punteggio di 1-2. Chi ha segnato per gli ospiti? Piatek, è ovvio. Il centravanti del Genoa sta continuando ad impressionare distruggendo qualsiasi difesa gli si pari davanti. Un bomber vero, capace di far gol in tutti i modi. Ecco di seguito il video della ...

Casaleggio jr : "Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione - ma i sogni delle persone" : 'Non dobbiamo salvaguardare l'occupazione in sé, ma i sogni delle persone. dobbiamo redistribuire il reddito' . Così Davide Casaleggio , intervenendo a un convegno a Roma pochi giorni fa, ha difeso la ...