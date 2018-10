“Non ci sono più dubbi” Belen Rodriguez – Fabrizio Corona | la bomba è servita Federica

Atletica - Antonio La Torre : “Non sono il rifondatore di questo movimento. Bisogna lasciarsi alle spalle gli Europei 2018 e pianificare i programmi” : Giorno di presentazioni a Roma nella sede federale relativamente alla nuova struttura tecnica dell’Atletica italiana che, dopo l’ennesimo disastro, riparte da Antonio La Torre, nominato nuovo direttore tecnico. “Ho accettato per spirito di servizio. Fosse dipeso da me avrei affidato l’incarico a Stefano Baldini fino al 2024...So bene che tra i Mondiali di Doha del 2019 e le Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà difficile ...

Grande Fratello VIP 2018, Enrico Silvestrin piange per le accuse di omofobia Enrico Silvestrin è scoppiato in lacrime al GF VIP 2018. Non gli sono andate proprio giù le accuse di omofobia per una frase detta durante una direct pubblica con un suo amico. Aveva spiegato che coloro che hanno un chiwawa sono automaticamente gay

Marchesa Vs Giorgi : “Non sono una signora” | GF Vip 3 : Marchesa Vs Giorgi al GF Vip 3: forse uno scontro prevedibile, vista l’opinione della Del Secco riguardo all’atteggiamento dell’attrice italiana. Eleonora Giorgi a suo dire sarebbe fin troppo ragazzina ed ha trovato fuori luogo i suoi apprezzamenti sui concorrenti più giovani della Casa. La seconda puntata del GF Vip 3 mette sul ring entrambe le donne: la Giorgi ha cercato di mettere a tacere la Marchesa, che di contro mette da ...

Dirigente scolastico chiede al prete di non benedire gli alunni : “Non sono tutti cristiani” : La scelta di un Dirigente scolastico in provincia di Padova ha rotto una antica tradizione locale innescando le polemiche anche con alcuni genitori e il parroco. "Il prossimo ano inviterò genitori e alunni a partecipare a un momento di preghiera fuori dall’orario scolastico" ha spiegato il prete.Continua a leggere

Ospedaletto - il dirigente scolastico chiede al parroco di non benedire gli alunni : “Non sono tutti di religione cristiana” : Un dirigente scolastico ha impedito a un parroco di benedire gli alunni, riuniti in occasione di una ricorrenza religiosa, perchè tra di loro c’erano almeno una settantina di compagni non di religione cristiana. L’episodio è avvento a Tresto, una frazione di Ospedaletto Euganeo, in provincia di Padova, dove si tiene l’Antica Fiera del paese che coincide con i festeggiamenti mariani che conoscono quest’anno una ricorrenza ...

Di Maio a Salvini : “Non ci sono garanzie per Berlusconi” : E’ un Luigi Di Maio balzandoso quello ospite su La7 a “Non è l’Arena”. “Noi siamo una grande squadra che finché resta

Sebastian Vettel - GP Russia 2018 : “Non sono contento del ritmo in gara. Il sorpasso di Hamilton? Ho commesso un errore” : Va in archivio il GP di Russia 2018, sedicesimo round del Mondiale di Formula Uno, e la Ferrari e Sebastian Vettel devono incassare una nuova sconfitta. La vittoria di Lewis Hamilton e il distacco in classifica generale salito a 50 punti nella classifica piloti, a cinque corse dalla conclusione del campionato, mettono praticamente in ghiaccio la situazione e il britannico sembra ormai essere vicinissimo al suo quinto titolo. Un Seb che ha ...

Di Maio : “Non vince il governo - è la manovra del popolo”. E sullo spread : “Mercati capiranno che ci sono investimenti - niente timori” : “Non vince il governo, ma i cittadini. Si farà la manovra del popolo: Riusciremo a fare il reddito di cittadinanza e a superare la legge Fornero“. Queste le parole del vicepremier Luigi Di Maio, dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il Documento di economia e finanza (Def) con un Deficit/Pil del 2,4%. Un risultato arrivato dopo uno scontro tra i due partiti della maggioranza – Lega e M5S – con il ministro ...

Vasto incendio nel Pisano : 700 evacuati tra Calci e Vicopisano - “Non ci sono né morti né feriti” : La Regione Toscana emanerà un decreto di stato d’emergenza regionale con 200 mila euro stanziati nell’immediato per i Comuni interessati dall’incendio che dalla notte scorsa sta divampando sul versante Pisano del monte Serra: lo ha annunciato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Calci (Pisa), il presidente della Toscana Enrico Rossi. I sindaci dei Comuni interessati hanno reso noto che le scuole di Calci e ...

Ciclismo - Mondiali 2018. Fabio Aru rinuncia alla convocazione : “Non sono in condizione - l’Italia punti su chi sta meglio” : Fabio Aru non parteciperà ai Mondiali 2018 di Ciclismo in programma domenica 30 settembre a Innsbruck (Austria). Il Cavaliere dei Quattro Mori si è chiamato fuori da solo, ritenendo di non avere la condizione fisica ideale per poter onorare al meglio la maglia azzurra e per poter essere seriamente utile alla squadra. Il sardo ha faticato alla recente Vuelta di Spagna e anche al Memorial Pantani di ieri non era riuscito a trovare il miglior colpo ...

Roma - case popolari di Tor Bella Monaca invase dalle blatte : “Non ci sono i fondi per la disinfestazione” : Invasi dalle blatte e impegnati in una lotta a colpi di disinfestazione, stracci intrisi di aceto, zucchero per attirare gli insetti e “casette” per imprigionarli. È quello che sta accadendo da agosto ad alcuni appartamenti nelle palazzine Erp – le case popolari – R8 di Tor Bella Monaca, quartiere periferico a est di Roma. “Non me ne parlare, non ci dormivo la notte per paura di trovarmele addosso!”, dice Jolanda. Ha 95 anni e qui ...

Genoa - Piatek : “Non sono nuovo Lewandowski” : La Genova rossoblu’ si e’ gia’ innamorata di lui ma Krzysztof Piatek sa di poter fare di piu’. Il 23enne attaccante polacco e’ arrivato in estate dal KS Cracovia e non ci ha messo molto ad ambientarsi: 4 gol nella prima gara ufficiale, in Coppa Italia contro il Lecce, e altri 4 nelle prime 4 giornate di campionato. “Non sto pensando a come ho iniziato la stagione perche’ e’ stato un buon ...

Brasile - che botta del ct Tite a Douglas Costa : “Non l’ho convocato per due motivi - ecco quali sono” : Il commissario tecnico non ha convocato Douglas Costa per le due amichevoli che il Brasile giocherà contro Argentina e Arabia “Douglas Costa non è stato convocato per due motivi: il primo è perché è infortunato e poi per quell’atto indisciplinato“. Il ct del Brasile, Tite, spiega i motivi dell’esclusione dell’attaccante della Juventus Douglas Costa dalla lista dei convocati per le amichevoli con Argentina e ...

Nuoto - Gregorio Paltrinieri : “Non sono sazio - ho voglia di vincere. Lo farò in piscina e in mare” : Gregorio Paltrinieri è sempre più convinto di poter vincere sia in vasca che in acque libere, la nuova dimensione in cui si sta cimentando e in cui ha ottenuto già un eccellente terzo posto a Chun’An nella recente tappa delle World Series. Il Campione Olimpico dei 1500 metri, reduce da degli Europei sottotono (ma in cui comunque ha vinto delle medaglie) a causa di problemi fisici, si sta cimentando anche con il Nuoto di fondo e il suo ...