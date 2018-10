Nokia 7 1 è ufficiale in Italia con notch | Snapdragon 636 e Android One

Nokia 5.1 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Nokia 5.1. Ecco la Scheda Tecnica di Nokia 5.1 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Nokia 5.1 Finalmente ci siamo! Nokia 5.1 si aggiunge al Nokia 2.1 e al Nokia 3.1, completando così una famiglia di smartphone Android Oreo per tutte le tasche. Come promesso prima dell’estate, HMD Global annuncia […]

Nokia 5.1 è ufficiale : Scheda Tecnica e Caratteristiche Tecniche : Presentato ufficialmente il nuovo smartphone Nokia 5.1. Ecco la Scheda Tecnica di Nokia 5.1 e le Caratteristiche Tecniche di questo smartphone. Nokia 5.1 Finalmente ci siamo! Nokia 5.1 si aggiunge al Nokia 2.1 e al Nokia 3.1, completando così una famiglia di smartphone Android Oreo per tutte le tasche. Come promesso prima dell’estate, HMD Global annuncia […]

Nokia 6.1 Plus Ufficiale : Bello - potente ed economico ma solo in India : L’ottimo Nokia X6 arriva in India con il nome Nokia 6.1 Plus e si appresta a sbarcare anche in Europa ad un ottimo prezzo e caratteristiche interessanti Nokia 6.1 Plus Ufficiale: Bello, potente ed economico ma solo in India Il Nokia X6 arriva in India con il nome di Nokia 6.1 Plus e monta un […]

Nokia 5.1 Plus Ufficiale : CPU Mediatek e prezzo di 199 euro : Nokia tira fuori dal cilindro un altro smartphone, il 5.1 Plus che inaugura la stagione del notch anche sui dispositivi dell’azienda Finlandese Nokia 5.1 Plus Ufficiale: CPU Mediatek e prezzo di 199 euro Nokia ufficializza il 5.1 Plus, il nuovo smartphone che sbarca in europa, visto che in Cina è stato presentato come X5. Il grande […]

Nokia 6.1 Plus Ufficiale : Bello - potente ed economico ma solo in India : L’ottimo Nokia X6 arriva in India con il nome Nokia 6.1 Plus e si appresta a sbarcare anche in Europa ad un ottimo prezzo e caratteristiche interessanti Nokia 6.1 Plus Ufficiale: Bello, potente ed economico ma solo in India Il Nokia X6 arriva in India con il nome di Nokia 6.1 Plus e monta un […]

Nokia 5.1 Plus Ufficiale : CPU Mediatek e prezzo di 199 euro : Nokia tira fuori dal cilindro un altro smartphone, il 5.1 Plus che inaugura la stagione del notch anche sui dispositivi dell’azienda Finlandese Nokia 5.1 Plus Ufficiale: CPU Mediatek e prezzo di 199 euro Nokia ufficializza il 5.1 Plus, il nuovo smartphone che sbarca in europa, visto che in Cina è stato presentato come X5. Il grande […]