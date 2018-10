Noi | genitori di Giulio Regeni | senza verità da 32 mesi

Mahmood e la Gioventù bruciata nel suo primo EP : «Noi ragazzi degli anni '90 che non saremo mai come i nostri genitori» : di Ilaria Del Prete Il 21 settembre è una data indimenticabile per Mahmood : dopo il successo di 'Nero Bali', la hit disco di Platino scritta con con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, il giovane ...