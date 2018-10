Noemi Durini | fidanzato Lucio Marzo condannato a 18 anni Sentenza ultime notizie | mamma

Omicidio Noemi Durini - il fidanzato condannato a 18 anni e 8 mesi : La sentenza emessa dal Tribunale dei minori di Lecce dove si è celebrato il processo con rito abbreviato per il 18enne...

Omicidio Noemi Durini - il fidanzato Lucio Marzo condannato a 18 anni e 8 mesi : Diciotto anni e 8 mesi di reclusione. È la condanna stabilita dal Tribunale dei minorenni di Lecce per Lucio Marzo, il 18enne reo confesso dell’Omicidio della sua fidanzata sedicenne Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017 e il cui corpo fu ritrovato dieci giorni dopo in campagna. Il gup Aristodemo Ingusci mercoledì aveva respinto le istanze del difensore di Marzo e fissato per oggi la sentenza, arrivata poco dopo mezzogiorno. La pm Anna ...

Omicidio Noemi Durini - condannato a 18 anni e 8 mesi il fidanzato Lucio Marzo : È stato condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione Lucio Marzo, il 18enne di Montesardo Salentino reo confesso dell'Omicidio della sua fidanzata sedicenne Noemi Durini, uccisa il 3 settembre del 2017. Lo ha deciso il Tribunale dei Minorenni di Lecce dove il processo si è celebrato con rito abbreviato."Non potrò mai perdonarlo, bisogna dargli l'ergastolo". Lo ha detto Imma Rizzo, la madre di Noemi. Rizzo ha parlato con i ...

Delitto Noemi Durini - per Lucio Marzo oggi è il giorno della verità : oggi i giudici del tribunale dei minorenni di Lecce decideranno se confermare la richiesta di pena di 18 anni avanzata dalla pubblica accusa a carico di Lucio Marzo. Al diciottenne che ha sepolto viva la fidanzata Noemi Durini è stato contestato l'omicidio aggravato da abietti e futili motivi e l'occultamento di cadavere.Continua a leggere

Noemi Durini - l’avvocato di Marzo chiede una nuova perizia e l’esclusione della premeditazione. Giovedì la decisione : Una nuova perizia psichiatrica, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione della premeditazione. Nonché la riqualificazione dell’accusa di soppressione del cadavere in semplice occultamento. Sono le richieste che il difensore di Lucio Marzo, l’avvocato Luigi Rella, ha formulato in aula nella seconda udienza del processo con rito abbreviato in corso a Lecce contro il 18enne di Montesardo Salentino, imputato per l’omicidio ...

