Nintendo Switch Online | Reggie Fils Aimè spiega la scelta dell’App per la Chat Vocale

Ecco perché Nintendo utilizza un'app mobile per la chat vocale di Switch : Probabilmente saprete che Nintendo Switch gestisce la chat vocale tramite un'app per dispositivi mobili, questa scelta ha infatti fatto molto parlare di se rimbalzando nel web tra critiche e lamentele dei giocatori, riporta Nintendolife.In sostanza la console non gestisce la chat vocale direttamente, ma si appoggia ad un'applicazione per telefono che deve essere connessa al gioco in esecuzione. Una procedura piuttosto scomoda e macchinosa ...

La nuova Nintendo Switch potrebbe arrivare a metà del 2019 : Nintendo è stata per anni leader del settore dei videogiochi, prima di essere superata da Sony e Microsoft con le loro console, ma sicuramente con il lancio della Nintendo Switch si è confermata leader almeno nel leggi di più...

Nintendo - nuova Switch in arrivo il prossimo anno : Secondo il Wsj sarebbe in arrivo una versione rinnovata nella seconda metà del 2019 anche se non sono chiare le differenze con l’edizione originale

Nintendo Switch - una nuova versione nel 2019 : C’è una nuova console domestica all’orizzionte: la sta realizzando Nintendo e per la precisione si tratta di una nuova versione di Nintendo Switch, che potrebbe essere pronta per un lancio nel 2019. L’informazione arriva da fonti rimaste anonime, ma la pubblicazione che l’ha resa nota è il Wall Street Journal, il che suggerisce di prendere l’indiscrezione piuttosto seriamente. Anche perché un aggiornamento della ...

Nuovo modello di Nintendo Switch nel 2019 : quali miglioramenti all’hardware? : Un anno e mezzo è passato da quel marzo 2017, mese di uscita di Nintendo Switch. Da allora sono state vendute milioni di console e giochi, insomma finora per Nintendo è stato un successo. Ma le vendite non andranno così bene per sempre e i piani dei produttori sono chiaramente cambiati con l'introduzione di PS4 Pro e Xbox One X. La "mid-gen" è ormai realtà, cioè release di console non a 6-7 anni, ormai il mercato è più vorace e serve una nuova ...

Una nuova versione di Nintendo Switch nel 2019? Pare quasi ufficiale : La possibilità di assistere all'arrivo sul mercato di una nuova versione di Nintendo Switch non è di certo una novità assoluta ma dopo dei rumor tutto sommato inconsistenti arriva una notizia che sembra quasi una vera e propria conferma.Una notizia che tra l'altro sarebbe in netto contrasto con quanto dichiarato dalla grande N stessa che alcuni mesi fa, quando aveva sottolineato di non avere in programma la produzione di un nuovo modello della ...

Nintendo Switch Online : la prossima settimana saranno aggiunti altri 3 classici NES : Come riporta Eurogamer.net, altri tre giochi NES entreranno a far parte del servizio in abbonamento Nintendo Switch Online la prossima settimana, il 10 ottobre.Gli abbonati al servizio Switch potranno quindi giocare a NES Open Tournament Golf, il puzzle game Solomon's Key e il titolo sportivo arcade Super Dodge Ball, oltre ai 20 classici retrò già disponibili.Questa versione di Golf è l'edizione con protagonista Mario e non deve essere confusa ...

Super Hyperactive Ninja : in arrivo un frenetico platform con ninja alimentati a caffeina su Nintendo Switch : Super Hyperactive ninja approderà su Nintendo Switch il 25 ottobre, riporta Dualshockers.Il gioco giunge sulla console ibrida della grande N dopo un lancio su PC, PS4 e Xbox One, e si tratta di un interessante platform frenetico realizzato per speedrunner e per chi vuole un gioco in cui si corre, si salta, ci si aggrappa ai muri in cerca di caffè.In Super Hyperactive ninja controlleremo un ninja caffeinomane, infatti il nostro personaggio ...

SEGA potrebbe portare Shenmue 1 e 2 su Nintendo Switch : Con il lancio di Shenmue 3 il prossimo anno, l'eccitazione che circonda la famosa serie classica sta crescendo ogni giorno che passa, e questo SEGA lo ha sfruttato in modo intelligente pubblicando la raccolta Shenmue 1 e 2 circa un paio di mesi fa. La collection è stata lanciata per PS4, Xbox One e PC, ma a quanto pare SEGA sta pensando di portarla anche su Nintendo Switch.Parlando con 4Gamer (via Nintendo Everything) il localization director di ...

Amazon Francia sconta la Switch irritando Nintendo : Rimossi tutti i prodotti dallo store : Se acquistate prodotti su Amazon, sarete sicuramente a conoscenza dei grossi sconti che il noto e-commerce attua ogni giorno su centinaia per non dire migliaia di prodotti. La disputa di cui vogliamo parlarvi oggi è accaduta tra Amazon Francia e Nintendo, causata da uno sconto applicato sulla Nintendo Switch. Amazon Francia sconta la Switch ma Nintendo non ci sta Pare che Amazon Francia abbia discusso con Nintendo a causa di uno sconto ...

Oculus Quest : uno dei principali competitor sarà Nintendo Switch : Oculus Quest è stato presentato al pubblico qualche giorno fa, ponendosi come il visore capace di sdoganare la realtà virtuale nelle case degli appassionati e di chi è incuriosito dalla realtà virtuale.Ebbene, come riporta Gamingbolt, per John Carmack la principale concorrenza di Oculus Quest non sarà la PS4 di Sony, bensì la portatile ibrida esplosa sul mercato poco più di un anno fa, stiamo parlando di Nintendo Switch naturalmente.Il motivo? ...

Arrivano su Nintendo Switch Namco Museum e PAC-MAN Championship Edition 2 Plus : Namco Museum Arcade Pac è finalmente disponibile per Nintendo Switch, offrendoci la sua combinazione di grandi classici in grado di conquistare gli appassionati di sempre, ma anche i nuovi giocatori.Vediamo di seguito il comunicato uffiale Namco per i dettagli: Read more…

Giana Sisters : Twisted Dreams – Owltimate Edition disponibile su Nintendo Switch : L’acclamato platform, Giana Sisters: Twisted Dreams, è ora disponibile per Nintendo Switch. La “Owltimate Edition” include un sacco di nuovi contenuti. Giana Sisters: Twisted Dreams da oggi su Switch La Owltimate Edtion contiene l’originale GSTD e tutti i DLC esistenti incluso Rise of the Owlverlord. Inoltre, ci sono cinque nuovissimi livelli e la storia del gioco è raccontata da bellissime cutscence tra ...

Nintendo Switch : l'app del servizio online è stata scaricata da 5 milioni di persone : Parliamoci chiaro, il servizio online di Nintendo Switch è tutt'altro che perfetto, ad esempio il problema che salta subito all'occhio è quello relativo alla chat vocale. In poche parole, sarà necessario scaricare un'applicazione sul vostro telefono se vorrete comunicare con i vostri amici, questo può sembrare un problema non molto grave ma a molti utenti questa limitazione da molto fastidio. Come riporta Gamingbolt però, sembra che alla fine ...